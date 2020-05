I FONDI

VENEZIA Dieci milioni e 700mila euro li avrà il Comune di Venezia. Altri 2,2 verranno versati alla Città metropolitana e 18,2 milioni entreranno nelle casse di tutti i Comuni dell'area provinciale. Arrivano dal Governo, sono inseriti nel decreto Rilancio come Fondo per le funzioni fondamentali e «serviranno - fa sapere il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, venetissimo ed ex sindaco di Vicenza - a supportare le amministrazioni nel garantire servizi fondamentali per i cittadini, servizi che sarebbero saltati a causa delle minori entrate che gli enti stanno registrando per l'emergenza».

Ma, ed è la seconda buona notizia di giornata, «sono solo un anticipo - aggiunge Variati - sganciato a dieci giorni dalla pubblicazione del decreto Rilancio sulla Gazzetta Ufficiale. Il 70% che manca arriverà a inizio luglio». In totale, alla fine dei giochi, il Comune di Venezia metterà in cassa 35,7 milioni di euro, compreso l'anticipo di 10,7 sganciato ieri. La Città Metropolitana, invece, ne avrà in dote 7,6 di milioni. E così, in maniera proporzionata, le altre quarantatré amministrazioni.

LA FRECCIATA

Tanto basta però per trasformare la notizia del bonifico agli enti in terreno di scontro. L'attenzione è tutta su Venezia. Le acque le muove per primo Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia e candidato sindaco di Venezia. «Si tratta di un'azione tempestiva e un segnale di vicinanza del Governo agli enti locali che, in assenza di entrate erariali, pagano il peso della crisi economica post-Covid», esordisce l'esponente del Governo giallorosso. Che poi innesta la quinta e porta la contesa sul campo veneziano mettendo nel mirino il sindaco (uscente) Luigi Brugnaro.

«Nei prossimi giorni, il Comune di Venezia - spiega Baretta - riceverà il 30% del Fondo, mentre il restante 70% sarà versato tra poco più di un mese. Spero di non sentire anche stavolta, da parte di Brugnaro, la solita solfa sul fatto che Venezia è abbandonata e che il Governo non dà risorse».

Lo sfidante precisa ancora che ai fondi annunciati, «si aggiungeranno nei prossimi giorni quelli per la compensazione delle mancate entrate della tassa di soggiorno e della Tosap, oltre ai circa 15 milioni per il trasporto pubblico locale».

LA REPLICA

«Noi non disdegnamo nulla, ma è chiaro che sono una goccia in un mare - risponde l'assessore al Bilancio, Michele Zuin, rimandando le polemiche al mittente - E non lo dice Brugnaro ma tutti i sindaci metropolitani che l'hanno detto a Conte (giovedì in una video conferenza nella quale il premier ha assicurato lo stanziamento di 3 miliardi, ndr). Per Venezia parlano i numeri: 115/120 milioni in meno sul bilancio comunale; 90 milioni in meno di introiti su Actv. Questi sono i dati. Mi pare che siamo molto lontani dal poter essere soddisfatti, nonostante le dichiarazioni compiaciute del sottosegretario. Tengo a sottolineare che sono interventi per tutti i Comuni e non riservati alla specialità di Venezia».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

