I fondi della Fondazione

IL TIMOREBELLUNO «Le prospettive 2018 sono drammatiche». La Fondazione Cariverona contrae il portafoglio e Palazzo Rosso si ritrova a secco. A dichiararlo è il sindaco Jacopo Massaro. Salvo un colpo di scena, da qui ai prossimi mesi il capoluogo boccheggerà e, a trovarsi in difficoltà, sarà anche Palazzo Fulcis. I fondi finora assicurati dall'ente al Comune si assottiglieranno, i patti stretti in passato salteranno e trascineranno con sé progetti avviati e in partenza. IL PIANO BIl futuro è nero. I 3,7 milioni di euro arrivati sul...