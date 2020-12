I FONDI

BELLUNO Giocare d'anticipo. O, comunque, provare a stare in partita. Tentare di mettere le basi adesso per ripartire più in fretta quando (ci si augura presto, ma nessuno è in grado di predirlo) sarà finita la pandemia. L'organismo che gestisce i Fondi per i Comuni di Confine e la provincia di Belluno mettono mano al portafoglio e mettono sul piatto dodici milioni di euro. Scuola, sanità, trasporti e addirittura sostegno alle attività produttive. È questa la strada individuata dalla provincia di Belluno per il contrasto economico alla crisi generata dal Covid-19.

ANDIAMO CON ORDINE

Palazzo Piloni è riuscito a trovare la chiave del forziere Fcc (quei quattrini destinati da Trentino Alto Adige ai Comuni dirimpettai ex Fondo Brancher) e ad estendere l'elenco dei comuni aventi diritto. «La pandemia non si ferma ai Comuni di prima o seconda fascia» hanno spiegato ieri mattina Roger De Menech, presidente Fcc, e parlamentare del Pd, Roberto Padrin, presidente della provincia, e Paolo Perenzin, sindaco di Feltre e assessore delegato alla materia. «In questi mesi - ha aggiunto Perenzin - ci sono stati diversi incontri tra i sindaci per arrivare a condividere un programma strategico e abbiamo utilizzato la sfida data dal Fondo Comuni Confinanti». Il perimetro dei comuni aventi diritto ai fondi è stato infatti allargato partendo da un'intesa del 2017, la quale prevedeva che al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori si potessero definire ambiti ottimali. In questo modo è stata superata la logica dei comuni confinanti (15 in provincia di Belluno) o contigui (25). Gli ambiti ottimali, sono stati individuati, comparando proprio gli indicatori socio economici. Ad essere esclusi solo quattro comuni nei quali le cose, evidentemente, vanno meglio che altrove: Limana, Ponte nelle Alpi, Belluno e Alpago. «Questi comuni - ha rassicurato il presidente Padrin - possono comunque rientrare nella progettualità di area vasta grazie ai cofinanziamenti, di cui la Provincia è promotrice». Le misure individuate permetteranno investimenti di carattere provinciale. Il Fondo, del resto, finanzia solo progetti che possano attivare dei moltiplicatori e quindi investimenti, non spesa corrente.

LE SCUOLE

Due milioni di euro saranno disponibili per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle scuole superiori della provincia. Container all'esterno degli edifici per garantire il distanziamento, messa in sicurezza e adeguamento anti-sismico. La Provincia compartecipa con 555mila euro. Ma sul settore scuola l'investimento più grande è nella digitalizzazione. Tre i milioni di euro che verranno spesi, Palazzo Piloni metterà 833mila euro: aule didattiche, copertura internet, sono gli obiettivi.

SANITÀ

Altra direttrice di investimenti: la Telemedicina. Un milione e mezzo di euro, 465mila li mette l'Usl per potenziare le attività di screening sul territorio. Poi c'è l'implementazione delle dotazioni dei veicoli per il trasporto pubblico locale: 500mila euro in tutto. Nei pullman compariranno i conta persone, e ci saranno delle telecamere per garantire la sicurezza ai viaggiatori. Un milione di euro è destinato al volontariato per l'acquisto di dotazioni. Alla messa in sicurezza delle strutture residenziali per anziani finirà un milione e 750 mila euro.

SOSTEGNO ATTIVITÀ

Alle attività produttive sono destinate due parti del programma: 696mila euro ai quali vanno sommati un milione 250mila euro approvati attingendo ai residui della programmazione 2013-2018. I codici Ateco di chi potrà attingere verranno individuati anche con la collaborazione del Fondo Welfare della provincia di Belluno che ha già dimostrato di sapersi muovere nel sostegno delle fasce più deboli durante le emergenze. «L'obiettivo - ha spiegato il presidente De Menech - è quello di dare una boccata d'ossigeno all'economia, messa in ginocchio dall'emergenza covid. I progetti sono arrivati entro il 31 ottobre. Di certo a fare la differenza è stata la decisione di muoverci a luglio quando l'emergenza sembrava superata».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA