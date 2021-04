Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FONDIBELLUNO Federalberghi parla di una stagione invernale drammatica. A correre ai ripari, annunciando aiuti ad hoc, è l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin che assicura nuove attenzioni per gli impianti di risalita e per le altre attività del settore. «All'orizzonte vi è una grande opportunità per la montagna - sottolinea il componente della giunta Zaia - frutto anche della nostra battaglia».FONDI IN CAMPO«Importante e preziosa...