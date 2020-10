I FOCOLAI

PORDENONE Continua a essere altissimo l'allarme nei focolai delle case di riposo scoppiati in provincia. A preoccupare sono le situazioni di San Quirino e di Cavasso Nuovo. Nel centro anziani sanquirinese si è alle prese con il complicato problema della mancanza del personale per fare i turni essendo una quindicina gli operatori in quarantena. Nella casa anziani di Cavasso Nuovo invece è di fatto raddoppiato rispetto a domenica il numero di ospiti positivi: ieri altri quattordici anziani sono risultati infetti al test. È invece sotto controllo il caso della casa di riposo Asp Casa Lucia di Pasiano: i tamponi eseguiti nella giornata di domenica erano risultati tutti negativi. Allo stato rimane un singolo caso di positività: si tratta, per altro, di un operatore esterno che non è a continuo contatto con gli ospiti. In ogni caso - come ha informato la direzione della Asp - già sabato sera sono scattati i protocolli e i provvedimenti per tenere la situazione sotto controllo. All'inizio della prossima settimana, come da disposizione del Dipartimento di prevenzione, è già previsto un nuovo giro di tamponi a ospiti e operatori.

CASI IN CRESCITA

Dove invece la situazione è preoccupante è nella casa di riposo di Cavasso Nuovo. Ai tredici anziani risultati positivi già domenica scorsa si sono aggiunti ulteriori quattordici casi. Gli esiti dei tamponi rapidi eseguiti nella mattinata di ieri hanno dovuto così registrare di fatto un raddoppio dei contagi: allo stato nessun caso preoccupa sotto l'aspetto clinico. Dove, per altro, fin da subito si era provveduto all'isolamento degli ospiti positivi in un'ala dell'edificio che complessivamente ospita 83 anziani e dove lavorano una settantina di operatori. Ed è proprio agli operatori che ieri è stato fatto il tampone molecolare tradizionale: l'esito è atteso per oggi. Intanto l'amministrazione della casa con il sindaco Silvano Romanin sta cercando una soluzione strutturale affinché gli operatori possano alloggiare senza dover rientrare in famiglia almeno in questa fase emergenziale. Già qualcuno tra gli addetti ha potuto usufruire di alloggio nella notte tra domenica e lunedì. Con oggi o domani sarà trovata una soluzione per coloro che scelgano la strada di non rientrare a casa per evitare rischi di contagio. Inoltre il sindaco Romanin, con altri colleghi del territorio pedemontano, sta cercando di trovare una soluzione che consenta di trasferire gli anziani positivi per il periodo di quarantena. «Abbiamo chiesto ad Azienda sanitaria e Regione - fa sapere il sindaco - se vi sia la possibilità di attivare in tempi brevi spazi nei reparti ora vuoti o dell'ospedale di Maniago o di quello di Spilimbergo. Sarebbe davvero opportuno avere una possibilità che ci consenta di gestire meglio la situazione se dovesse aggravarsi». Si cerca, insomma, di replicare il modello della Rsa di Sacile anche in pedemontana.

A SAN QUIRINO

Anche a San Quirino gli ospiti contagiati salgono da 20 a 23. Nella notte tra domenica e ieri ci sono stati due ricoveri. Una donna di 95 anni e un uomo di 77 sono stati trasferiti in ospedale. Intanto il problema più urgente è quello del personale. «Abbiamo avuto la disponibilità - ha spiegato il sindaco Ginni Giugovaz - di alcuni operatori sanitari in pensione, ma non bastano perciò stiamo cercando di capire con la Regione se sia possibile attingere dalle graduatorie già aperte». Il problema è il tempo. Così come si sta cercando di poter sottoporre a tampone di verifica in tempi veloci il nuovo personale prima che prenda servizio. Per questo casa di riposo e Comune hanno pensato - su modello di quanto aveva fatto Casa Serena di Pordenone - a una convenzione con il Policlinico San Giorgio. E anche San Quirino lavora con la Protezione civile per cercare una soluzione che consenta di trovare alloggi per gli operatori.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA