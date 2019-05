I FINANZIAMENTI DOLO Arrivano 40 milioni di fondi Cipe, scatta la rivoluzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I FINANZIAMENTIDOLO Arrivano 40 milioni di fondi Cipe, scatta la rivoluzione dei reparti all'ospedale di Dolo. La costruzione di un'ulteriore struttura a tre livelli sopra il pronto soccorso darà infatti il via ad una serie di trasferimenti a catena per liberare i piani alti del vecchio monoblocco. La prospettiva in futuro sarebbe infatti di livellare l'edificio più datato del nosocomio all'altezza di quello più nuovo, anche se al momento si tratta solamente di un'ipotesi non ufficiale, soprattutto perché prima bisogna sempre fare i conti...