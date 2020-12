I FEDELI

VENEZIA Per andare a Messa la sera della vigilia, il giorno di Natale e negli altri prefestivi e festivi fino all'Epifania compresa, è bene che i fedeli portino con sé l'autocertificazione ed è meglio che si rechino nella chiesa per loro più vicina. Lo rende noto il Patriarcato, riprendendo le linee guida della Cei, a proposito del nuovo decreto Natale del Governo e ricordando che la Messa della notte non potrà essere celebrata alle ore 24, ma in modo da rispettare il limite delle 22, ora in cui bisogna essere a casa scattando il coprifuoco. L'autocertificazione dovranno usarla anche i sacerdoti che dovessero muoversi per motivi legati al loro ministero, barrando la casella comprovate esigenze lavorative. E pure i fedeli di una parrocchia che abitano su più comuni o chi presta servizio nelle celebrazioni provenendo da un comune diverso, che possono raggiungere il luogo di culto indicando situazioni di necessità-motivi religiosi. In chiesa valgono le regole di sempre: posti contingentati, obbligo di usare la mascherina, igienizzare le mani e ripulire tutti gli ambienti tra una funzione e l'altra. Se nei giorni rossi (24-27 e 31 dicembre, 1-3 e 5-6 gennaio) bisogna per forza andare nella chiesa più vicina, che può esserlo anche rispetto alla parrocchiale, in quelli arancioni (28-30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile raggiungere un altro luogo di culto purché dentro il Comune di residenza, domicilio e abitazione. Per i comuni con meno di 5 mila abitanti, si potrà andare in qualsiasi chiesa presente nel raggio di 30 chilometri, senza però raggiungere il capoluogo. Dalla Curia viene anche ricordato che per favorire la più ampia partecipazione dei fedeli alle Messe, papa Francesco permette a ciascun sacerdote di celebrarne quattro a Natale, a Capodanno festa di Maria Santissima di Dio e all'Epifania. Inoltre viene sottolineato che, contro il rischio di contagio da Covid che ha colpito pure alcuni sacerdoti, le chiese e gli altri luoghi di esercizio della pastorale sono regolarmente puliti e igienizzati con trattamenti cosiddetti virucida al termine di ogni funzione o attività, per cui i luoghi di culto non sono assolutamente da ritenere più pericolosi di altri. Nel frattempo, il patriarca Francesco Moraglia ha ufficializzato che il 24 sera celebrerà in basilica di San Marco la Messa della notte alle 19.30 e il giorno di Natale il solenne pontificale alle 10 (diretta tv su Antenna 3 e in streaming sulla pagina Facebook di Gente veneta). Subito a seguire, verso le 12.30, andrà a salutare gli ospiti e i volontari della mensa Tana di Castello dov'è previsto il pranzo per 60 persone divise in due turni. In principio il patriarca avrebbe voluto invitare i poveri a pranzo in palazzo patriarcale o a Sant'Apollonia, ma con la pandemia è impossibile. Così come non sarà possibile organizzare per gli ospiti giochi e animazioni: l'anno scorso Moraglia stesso aveva estratto i numeri della tombola al pranzo organizzato dalle parrocchie di Rialto. (a.spe.)

