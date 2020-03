I FEDELI

MESTRE È stata un'altra domenica surreale, quella di ieri, la terza del tempo di Quaresima che prepara alla Pasqua, per i credenti che abitualmente frequentano le parrocchie. Ci manca molto la Messa, soprattutto la possibilità di accostarci alla Comunione, racconta più di qualcuno. Molti, soprattutto le persone più avanti con gli anni, la celebrazione festiva la seguono in tv. Le chiese sono comunque aperte per chi voglia entrare per pregare in solitudine, talvolta con le porte spalancate per evitare il contatto con le maniglie (da capire se anche l'andare in chiesa faccia parte delle condizioni di necessità che, assieme alle comprovate ragioni di lavoro e i motivi di salute, permettono di muoversi da casa). I parroci lasciano disponibili i leggii con le letture del Vangelo della giornata, offrono piccoli sussidi e, se riescono, continuano a pubblicare i foglietti settimanali dove i fedeli possano trovare qualche notizia utile. Le misure precauzionali sono precise: oltre agli avvisi ormai scontati di Messe sospese, sui banchi qualcuno ha messo dei cartelli chiedendo di non toccare le superfici, le acquasantiere sono tutte svuotate da giorni. Il numero delle Confessioni, già di per sé in crisi, accusa il colpo. Gli oratori sono chiusi, le attività di gruppo sospese. Il vuoto regna sovrano. Il silenzio diventa assordante. L'unico rumore vivo, che diventa ancora più vibrante, è quello delle campane che scandiscono la giornata tra quanti vivono nella stessa parrocchia, la chiesa tra le case vicine. Nei giorni del contatto personale vietato, pullulano quelli virtuali, con i messaggini che si accavallano sulle chat dei vari gruppi. Sugli smartphone viaggiano preghiere, meditazioni, spunti di riflessione: un modo per sentirsi vicini, nonostante la lontananza. Più di qualcuno fa videochiamate in call. I preti spiegano i fedeli si stanno dando da fare per stare comunque tra la gente, sfruttando la tecnologia: col telefono (per prender contatto con i più bisognosi, soprattutto i malati) e coi social network. Chi ha più dimestichezza posta in rete le Messe celebrate in streaming la cui omelia diventa occasione di condivisione, seguita da una miriade di ringraziamenti, commenti, messaggi di fiducia e speranza: Ce la faremo. Tutto andrà bene, un po' come recitano gli striscioni che i bambini stanno esponendo dai balconi delle case. Anche il Patriarcato, a livello centrale, si è molto attivato per questo periodo: sul sito diocesano c'è una pagina con le indicazioni e le proposte pastorali per la Quaresima e la Pasqua, dove sono disponibili sussidi per la preghiera tra cui quello della Cei Celebrare e pregare in tempo di epidemia; catechesi e riflessioni da fare in famiglia, tra cui una proposta sul percorso battesimale; altri contributi dagli uffici diocesani, informazioni e materiali condivisi dalle varie comunità che desiderano fare rete. L'Ufficio catechistico è a disposizione di parroci e cappellani per supportare iniziative di catechesi rivolte a bambini e ragazzi tramite nuove tecnologie e piattaforme sociali. La Caritas diocesana è ancora più impegnata con le mense e i dormitori, naturalmente nel rigoroso rispetto delle regole e dei protocolli sanitari. Per le Palme è in preparazione un sussidio per accompagnare i ragazzi basato sul messaggio del Papa per la 35° Giornata mondiale della Gioventù. In generale, il clima è un misto tra paura e attesa. Tutti sperano che il peggio possa passare, e presto, affidando le proprie invocazioni a Dio. Intanto, dentro un isolamento forzato che per il cristiano, di domenica, si fa sentire doppiamente, cresce il desiderio di compagnia. Un desiderio che travalica anche i confini: c'è chi è in contatto con gruppi di pellegrini a Santiago de Compostela, chi riscopre il rosario celebrato dalla grotta della Madonna di Lourdes trasmesso in tv. Perché, come sempre accade, in tempi di emergenza il bisogno di spiritualità si fa ancora più forte.

Alvise Sperandio

