I FAMILIARI

PAESE La notizia della tragedia di via Feltrina in poche ore ha fatto il giro del paese travolgendo anche il locale gestito dalla sorella di Sergio Miglioranza, rimasto chiuso per l'intero pomeriggio.

IL BAR

La donna, Maria Teresa, da anni è l'anima dell'Osto Novo che sorge in via Roma a pochi metri dall'incrocio con le vie Olimpia e della Costituzione. Appreso della morte della cognata e del ricovero all'ospedale del fratello, la titolare ha deciso di interrompere l'attività in pausa pranzo. Sbarrati gli infissi, sulla porta d'ingresso un cartello inizialmente avvisava della riapertura alle 14. Con il passare delle ore però Maria Teresa ha deciso di tenere la serranda abbassata almeno fino a stamattina in segno di lutto. Davanti ai balconi chiusi, tanti sono stati gli avventori abituali che nel primo pomeriggio nonostante la pioggia incalzante si sono fermati davanti all'osteria per un caffè e una partita a carte nel patio. Faccia a faccia con l'avviso di chiusura però tutti sono stati concordi: «Una tragedia simile non poteva immaginarsela nessuno».

LA SORELLA

Al piano alto del piccolo edificio circondato dal parcheggio, nell'appartamento della donna, lei non c'era e le imposte sono rimaste ermeticamente chiuse. Davanti alla porta una grata serrata. Nonostante i rapporti con il fratello e la moglie di quest'ultimo non avessero frequenza quotidiana, i due nuclei familiari si tenevano comunque in contatto. Per questo ieri Maria Teresa ha cercato di avere più informazioni possibili su Sergio, ha sperato di potergli fare visita nonostante la lieve intossicazione subita. Per farlo si è tenuta a distanza dal bar fino a sera. A vegliare sulla casa e sul locale è rimasto un giovane parente, fattosi carico di esporre i cartelli. Racconta che i fratelli Miglioranza non erano una di quelle famiglie da pranzo della domenica, che oltre a Sergio e Maria Teresa vi è un terzo fratello con il quale però i rapporti sono da tempo estremamente radi. Nonostante ciò la donna non ha però potuto non preoccuparsi per le sorti dei suoi cari, essendosi trovata a essere una dei pochi parenti stretti rimasti alla coppia dopo la tragica morte del figlio.

