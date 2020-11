LA DENUNCIA

PIEVE DI CADORE «Con la presente vogliamo denunciare la situazione di abbandono che ha coinvolto i nostri parenti». È uno stralcio della lettera drammatica inviata all'Usl 1 Dolomiti. Alla KCS Caregiver Cooperativa Sociale. Alla Prefettura. Alla Regione. E a cinque sindaci del Cadore (Domegge, Calalzo, Lozzo, Pieve, Valle). Per denunciare ciò che sarebbe accaduto nella casa di riposo Marmarole Ex Vazzoler di Pieve di Cadore. E per ottenere risposte. L'hanno scritta insieme figli e nipoti degli anziani, ospiti della struttura, descrivendo una situazione a dir poco allucinante: «Ci chiamavano dicendo che non passava nessuno. Poi abbiamo scoperto che c'erano pochi infermieri che dovevano badare a quasi 90 ospiti».

LA TESTIMONIANZA

«Mia mamma è positiva e si trova in casa di riposo a Pieve di Cadore. È abbandonata a se stessa. Nessuno può vederla». Comincia così il racconto straziante di uno dei parenti. Che preferisce, però, partire dall'inizio di ottobre quando è scoppiata la seconda fase di contagi. «Erano un centinaio gli anziani ospiti della struttura racconta In un mese ne sono morti 27 di cui 18 per il covid». Il focolaio sarebbe partito da un'operatrice del Comelico. Era il periodo in cui la parte alta della provincia aveva registrato un'impennata improvvisa dei casi da covid-19. «È successo qualcosa di inimmaginabile continua il racconto Mi hanno detto che pochi infermieri badavano 24 ore su 24 a quasi 90 persone. Non sono cose che mi invento. Perché la disperazione è arrivata anche da chi, in quella struttura, ci lavorava». Con la ripresa dei contagi, gli anziani sono stati spostati nell'area covid, cioè al secondo piano. I parenti non solo non li hanno più potuti vedere per un'ovvia sospensione delle visite ma non sono più riusciti a contattarli al telefono.

L'INCUBO

«Mia mamma è positiva e sola dal 23 ottobre confida l'uomo Aveva qualche problema di Alzheimer, ora mi hanno detto che si sono aggiunti deliri che non ha mai avuto. Possiamo chiamare solo gli infermieri. La risposta è sempre la stessa: Sono stazionari». In una casa di riposo la mancanza di personale rischia di essere ancora più pesante perché la maggior parte degli ospiti non è autosufficiente. «Mia mamma ad esempio non riesce a mangiare da sola. Mi chiedo davvero a cosa stia pensando».

LA LETTERA

Nella lettera, inviata il 27 ottobre, viene presentata anche la situazione attuale della casa di riposo. «Nonostante le affermazioni del sindaco di Pieve e del responsabile del distretto per i quali va tutto bene si legge nel documento nella rsa Marmarole ad oggi ci sono pochi infermieri e sono presenti 60 ospiti (erano più di 100). Una vera risposta non ci sarebbe stata. L'Usl 1 Dolomiti ha comunque convocato i sanitari della struttura e chiesto chiarimenti. Poi ha inviato una lettera di 4 facciate in cui spiega, tra le altre cose, di essersi attivata con dei bandi. A Pieve di Cadore sarebbero dovuti arrivare due infermieri ma «una non ha neanche preso servizio e l'altro dopo poco tempo se n'è andato». Dalla lettera si apprende inoltre che a gennaio subentrerà una nuova gestione della casa di riposo che si porterà dietro altre criticità.

L'INVOCAZIONE

L'appello disperato dei familiari si conclude in questo modo: «I turni sono insostenibili e solo un grande sacrificio dei lavoratori permette alla struttura di andare avanti. Chiedete ai medici quante ore sono presenti, chiedete al responsabile quante notti sta facendo e da quanto non vede i suoi figli. Chiedeteci quanti racconti personali e terribili avremo da riferire...». Fin qui la versione delle famiglie, alla struttura il compito di replicare.

D.P.

