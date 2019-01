I duri M5S a Di Maio: non si tratta Con Salvini duello sul referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA TORINO «Potenzieremo le linee e le infrastrutture già esistenti in quel quadrante, ma non possiamo arretrare, nemmeno sulla revisione del progetto o su mini-formule come dir si voglia». Luigi Di Maio sarebbe anche predisposto a trovare un'intesa con Matteo Salvini, come accaduto sempre finora, ma è consapevole della posta in gioco per il M5S. Soprattutto perché alla vigilia della manifestazione di Torino è stato proprio il suo gemello diverso Alessandro Di Battista a chiudere per sempre la faccenda alla prima uscita in tv...