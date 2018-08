I dubbi di Lombardi: «Volevo lasciare, ma è casa mia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FONDATORETREVISO Ci ha pensato un bel po' a quali parole usare, cosa dire per raccontare che la decima non si sarebbe fatta. Tra le mani, racconta, un assegnone di una nota agenzia di organizzazione concerti milanese che lo voleva assumere. Dietro l'angolo la prospettiva di fare cose in grande a Venezia. E dentro l'amarezza per qualche polemica di troppo sul suo festival, iniziato come una festa del bar della Fonderia e arrivato a superare le 100 mila presenze l'anno scorso. Tutto reso ancora più doloroso dagli strascichi di quel dannato...