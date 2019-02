I dubbi di Italia Nostra: «Provvedimento solo per fare cassa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA (d.gh.) La tassa di sbarco non convince Italia Nostra. «Siamo perplessi, così fatta non crediamo serva affatto per regolare il flusso turistico - afferma la presidente della sezione veneziana di Italia Nostra, Lidia Fersuoch - Serve solo per fare cassa. Per ridurre l'impatto dei turisti è necessaria una programmazione. Avevamo proposto due anni fa in audizione al sindaco Brugnaro la prenotazione obbligatoria per i turisti escursionisti, in particolare per i gruppi organizzati dalle agenzie. Chi viene a fare una crociera non viene...