I dubbi della Lav: «Una dinamica sospetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(dt) «Sarà vero che Claretta è morta per cause naturali?». Lo chiede la Lav (Lega anti vivisezione). Che pretende accertamenti dettagliati sulle cause che hanno portato un animale di 15 anni a morire. «Dopo essere stata sottoposta a un'operazione il 14 marzo scorso, il giorno successivo Claretta è morta. Una dinamica quanto meno sospetta dichiara Kelly Callegher, responsabile della Lav di Belluno . Com'è possibile che un animale sottoposto a operazione il 14 marzo muoia il giorno successivo? E poi perché la notizia è stata divulgata...