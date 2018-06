CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DOSSIERROMA Non si può dire che Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del superdicastero Lavoro-Sviluppo, abbia perso tempo. Né che abbia già modificato il suo modo di comunicare con la gente. Ieri, subito dopo le celebrazioni ufficiali per la festa della Repubblica, è corso a via Veneto, dove uno di fronte all'altro sorgono i palazzi che ospitano i due ministeri appena accorpati e - con un videomessaggio Facebook - ha condotto per mano i suoi follower nelle stanze dello Sviluppo. Arrivato nel suo ufficio, al grido di «al lavoro, per...