I DOCUMENTI

BELLUNO Sotto inchiesta per epidemia colposa aggravata e falso cinque medici dell'Usl 1 Dolomiti. Si tratta di Roberto Bianchini, 61 anni, primario di Otorinolaringoiatria all'ospedale San Martino di Belluno, e del direttore medico Raffaele Zanella, 60 anni, Antonella Fabbri, 58, Cristina Bortoluzzi, 52, e Tiziana Bortot, 60, rispettivamente presidente e componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Usl 1 Dolomiti. Questa volta, nel mirino della Procura della Repubblica, sono finiti proprio loro: gli angeli dell'emergenza sanitaria. Secondo l'ipotesi della procura sarebbe stato il comportamento di un medico, che ha continuato a visitare pazienti nonostante avesse il virus, a provocare la nascita del primo focolaio in ospedale a Belluno. Lui è accusato di epidemia colposa, mentre i suoi colleghi di falso perché l'avrebbero coperto. Una doccia fredda per l'azienda sanitaria bellunese che si è detta «fiduciosa nel lavoro della magistratura».

UN PASSO INDIETRO

Il dottor Bianchini ha fatto una vacanza in Thailandia dal 14 al 24 febbraio. Al ritorno avrebbe dovuto sottoporsi tutti alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (trasformata in quarantena dal 26 febbraio). E, soprattutto, non presentarsi al lavoro il giorno successivo. Invece il 25 febbraio il primario di Otorinolaringoiatria era già in ospedale. È stato un collega, il dottor Zanella, a inviarlo al Dipartimento di prevenzione per gli accertamenti del caso. Lui ha dichiarato di non aver frequentato luoghi affollati durante la vacanza e di non aver compiuto tour per turisti, sebbene durante le indagini siano poi emerse numerose escursioni. Bianchini però non presentava sintomi ed è tornato al lavoro. Il 3 marzo ha cominciato a stare male. È rimasto in ospedale fino al 9 quando, esausto, si è arreso all'esecuzione del tampone: positivo. Nel frattempo aveva visitato quasi 50 pazienti, il più delle volte senza guanti e senza mascherina. Questo ha provocato (sempre secondo la Procura) la nascita di un focolaio. Quattro contatti diretti del primario avrebbero poi trasportato il virus fuori dalle mura ospedaliere. Settanta persone sono finite in isolamento domiciliare. E 11 di queste, insieme a 106 sanitari, sottoposte a tampone nasofaringeo.

SOTTOVALUTAZIONE

Negli atti della Procura si legge: «Se in ipotesi il comportamento tenuto sino a tale data può essere attribuito a superficialità o a personale (ma ingiustificata) sottovalutazione del problema epidemiologico in atto, altrettanto non può dirsi dopo il 3 marzo, quando la sintomatologia apparsa non poteva essere più sottovalutata». Per questo la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo nei suoi confronti per epidemia colposa aggravata. Diversa la posizione dei suoi colleghi. Loro avrebbero attestato il falso affermando che il primario era rientrato in servizio il 26, invece del 25, e taciuto alcune circostanze rilevanti: ossia che Bianchini non aveva avvisato nessuno del suo malessere fisico, non si era posto in auto isolamento e non aveva utilizzato la mascherina durante le visite ai pazienti.

DOSSIER MODIFICATO

Ma i quattro medici sono indagati anche per falso materiale perché avrebbero modificato il fascicolo del procedimento disciplinare interno (poi archiviato), sottraendo la bozza del verbale della seduta del primo aprile recante l'esatta ricostruzione dei fatti. In questo modo avrebbero aiutato il primario a eludere le indagini della Guardia di Finanza. Il procuratore ha chiesto la sospensione di Bianchini, Zanella e Fabbri per tre mesi. Rigettata. Il gip ha spiegato che non è stata provata la responsabilità di Bianchini. Il reato di epidemia colposa, per essere configurato, ha bisogno di una condotta attiva colposa del soggetto. Che il giudice non ha rilevato. Cadute anche tutte le altre accuse nei confronti dei colleghi. L'unica colpa di Bianchini, secondo il gip, è di aver continuato a lavorare pur avendo dei sintomi sospetti e soprattutto senza precauzioni. Pochi giorni fa è stato rigettato anche il ricorso del procuratore al tribunale di Venezia. Ora si attendono le motivazioni del giudice che si è preso 45 giorni.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA