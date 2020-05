PRIMI PASSI DIFFICILI

TREVISO La vita riparte ma la movida può aspettare. Almeno quella che andava in scena ogni fine settimana nelle discoteche della provincia. I giovani saranno costretti a trovare altri modi per socializzare perchè i locali da ballo, almeno durante i mesi estivi, resteranno chiusi. È questa la linea dei gestori trevigiani che tra distanziamento, sanificazione, controlli dei centimetri di pista occupata hanno deciso di gettare la spugna. «O si torna come prima, oppure niente» scandisce Giannino Venerandi, che gestisce l'Odissea di Spresiano.

I CONTI

Intanto, però, per non restare con le mani in mano, i titolari hanno riaperto le strutture interne alle discoteche, come i bar e i ristoranti. A Casa di Caccia, a Monastier, il papà Renzo Venerandi venerdì scorso ha aperto il ristorante. Un fine settimana anomalo che non ha registrato numeri da capogiro. Ma è solo l'inizio. «Non siamo spaventati se l'avvio non è stato col botto - dice il figlio Giannino - la gente ha ancora paura ad uscire. Ma si dimenticherà presto del Covid e tornerà alle abitudini di una volta con la facilità con cui si beve un bicchiere d'acqua». I tavoli sono stati distanziati e visto che lo spazio esterno è grande Veneradi non ha perso granchè. «I tavoli sono sempre gli stessi» conferma. Stessa strategia anche per i 4 ristoranti dell'Odissea che verranno riaperti nelle prossime settimane con la formula di cena più intrattenimento. «Proponiamo la cena condita da spettacoli di performer o di burlesque. In attesa che arrivi settembre e si riesca a capire con maggiore chiarezza quali misure dovremo adottare per riaprire le sale da ballo. Sicuramente non potremo disegnare una scacchiera per terra e controllare che la gente balli dentro il suo quadratino» conclude Venerandi.

BISOGNA CAMBIARE TUTTO

Ancora più drastico, se possibile, il patron dell'Eurobaita e dell'Urban klub, Marco Brugnaro. Lui ha deciso di tenere chiuse le sale da ballo puntando sul ristorante Baita al Lago e sul bar Urbanito, a bordo spiaggia. Per la danza non ci pensa nemmeno. «Facciamo serate di salsa, di ballo latino americano e di liscio. I distanziamenti sono azzerati in tutti questi casi. Inoltre il controllo in pista, oltre ad essere troppo oneroso, scoraggerebbe chi ha voglia solo di divertirsi. Non posso pensare che se uno salta dieci centimetri più a destra o più a sinistra è sanzionabile. Una follia» dice, arrabbiato, Brugnaro. A breve aprirà anche il Playa loca in spiaggia, un ristorantino dove sarà possibile consumare uno spuntino, magari con un dj dal vivo, oppure un cocktail. «Fino a settembre punto su questo. Ma con l'autunno mi auguro che il quadro sia stato chiarito, che i contagi siano drasticamente crollati se non azzerati e che si possa ripartire da dove ci si era lasciati. Senza assembramenti le discoteche non hanno senso e per noi il danno sarebbe enorme» spiega Brugnaro. Che fa due conti: «Con 200 persone paganti a 25 euro a testa sono 5mila euro di incasso per una serata. Significa non riuscire nemmeno a coprire i costi. Se queste sono le regole da rispettare io dico no grazie così è impossibile».

SUONI DI MARCA

Un altro capitolo merita Suoni di Marca che il prossimo anno festeggerà il trentennale. Paolo Gatto, l'organizzatore, rassicura: «Per quella data ci saremo». Ma questa estate? E qui si scopre il punto sensibile. «Non mi voglio arrendere ma così com'è concepita Suoni di Marca non si può fare. La commistione di musica, bancarelle etniche e cibo di varie nazionalità portava assembramenti che non sono gestibili. Stiamo lavorando per proporre un'edizione limitata che rispetti, però, la formula vincente sperimentata e migliorata anno dopo anno» conclude Gatto.

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA