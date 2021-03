I DIVIETI

LONGARONE Stop alle macchine, stop ai pedoni. Sulla stessa strada, quella che a Longarone dalla statale 51 di Alemagna porta in zona Malcolm, scattano due diversi divieti. Il primo è legato alla necessità di un cantiere; il secondo per il pericolo di distacco roccia. La via Malcolm il nome è lo stesso della zona a cui porta - rimarrà chiusa sino a fine mese al transito dei mezzi: un'interruzione legata alla necessita di completare l'intervento di messa in sicurezza e realizzazione dei marciapiedi sulla statale: è questo quanto concordato con Anas e la ditta Deon.

IL PRECEDENTE

In questo caso la chiusura al traffico era prevista da tempo ed è legata ai lavori per i Mondiali di Cortina 2021. Una chiusura necessaria per motivi di sicurezza perché qui, a partire da oggi, verrà utilizzato un macchinario molto grande ed invasivo che servirà alla ditta Deon per conficcare nel terreno dei micropali. Ma queste opere, per quanto importanti, non avrebbero pregiudicato il passaggio dei pedoni. Che invece, e sempre da oggi, non potranno percorrere la strada per il rischio di distacchi di materiale da una roccia delle parete. Proprio ieri infatti i tecnici sono intervenuti per una verifica di tipo geologico con l'obiettivo di comprendere quali siano le condizioni di stabilità di un masso di roccia che incombe sulla medesima via Malcolm. Una situazione che tuttavia non è ancora chiara e che necessita di ulteriori e più accurati approfondimenti. Che verranno fatti nei prossimi giorni. Così, in via precauzionale, via Malcolm è stata chiusa anche i pedoni.

IL PROVVEDIMENTO

«L'abbiamo chiusa anche perché sono in arrivo delle piogge spiega il sindaco Roberto Padrin - ed è necessario garantire in maniera assoluta la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una strada molto utilizzata da tante persone del Comune perché essa conduce alla zona sottostante, quella degli impianti sportivi, che è in luogo molto frequentato da chi vuole fare delle passeggiate. Certamente, me ne rendo conto, un po' di disagio lo creerà». Ma a differenza di quanto accadrà per i il cantiere della ditta Deon, in questo caso la chiusura non ha già una data certa: «Adesso dovremo fare delle ulteriori verifiche con l'Ufficio Tecnico - spiega il primo cittadino per capire di quale tipo e consistenza sia l'intervento qui necessario. Poi potremo affidare l'incarico ad una ditta specializzata». E non solo tempi, ma anche costi sono ancora da definire. (GS)

