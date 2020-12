I DIVIETI

AGORDINO All'indomani della tregua meteo, l'Agordino conta la maggior parte degli sfollati. Nonché danni al momento incalcolabili ma di certo molto ingenti. È un bilancio decisamente negativo quello tratto finora dai sedici sindaci del comprensorio. Tra i più colpiti Gosaldo e Livinallongo.

A Cencenighe erano 6 e persone evacuate dalle case minacciate da una frana in località I Coi: 4 sono rientrate mentre per le due rimanenti non si sa quando potranno tornare ad abitare nella propria abitazione. «Quattro delle sei persone che abbiamo dovuto far sgomberare nella giornata di sabato, hanno fatto subito ritorno all'indomani alle proprie abitazioni appena è stato concluso il sopralluogo con il geologo della Provincia - spiega il sindaco Mauro Soppelsa- mentre le altre due purtroppo non possiamo dare una data in quanto è necessario provvedere a mettere in sicurezza l'edificio, togliendo gli alberi che si sono appoggiati sopra a questo e mettendolo in sicurezza da possibili altre colate di frana. Non si tratta di un intervento articolato, quindi come intervento di per se è assai semplice da effettuare però c'è tutta la fase burocratica da espletare. Poi c'è da valutare un altro elemento: le condizioni meteo che potrebbero far allungare i tempi». Si tratta di un intervento che dovrà effettuare la Provincia e qui, il primo cittadino di Cencenighe rivolge un ringraziamento all'ente retto dal presidente Padrin per la solerzia con cui si è mossa su questa nuova frana regalata da Vaia. «In quella zona - spiega il sindaco Soppelsa - non si erano mai avuti smottamenti di questo tipo. Si era assistito ad altri fenomeni, ma non certamente frane. Anche questo è un'eredità di Vaia». Situazione invece buona a Rocca Pietore dove sicuramente i tanti interventi effettuati dopo Vaia sono serviti a far fronte a questa nuova ondata di emergenza riuscendo a far uscire questo territorio indenne questa volta. Il primo cittadino Andrea De Bernardin ha monitorato di persona le varie strade e arterie interne al comune ravvisando una situazione viaria tranquilla. Intanto l'Arpav ha diramato il nuovo bollettino valanghe con rischio di valanghe massimo rosso, che pone il divieto per ogni attività sci alpinismo, ciaspolade e eliski a Livinallingo fintantoché il rischio continuerà ad essere così elevato.

Dario Fontanive

