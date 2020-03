I DISPOSITIVI

TREVISO Le mascherine della Regione sono a disposizione dei cittadini. Con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione civile di Padova, sono iniziate infatti ieri le distribuzioni alle amministrazioni provinciali della regione i dispositivi prodotti da Grafiche Venete per contribuire a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Circa 570mila quelle distribuite ieri. Oggi la seconda tranche di 400mila. A beneficiarne saranno tutti i Comuni veneti, con una quantità stabilita in base alla popolazione. In provincia di Treviso ne arriveranno 98.800, con il capoluogo che ne avrà a disposizione più di 9mila. «La distribuzione inierà da domani - afferma il sindaco MArio Conte - Il primo quantitativo sarà riservato alle persone con disabilità e in difficoltà che ci verranno indicate dall'Usl. Da martedì cominceremo invece una distribuzione capillare quartiere per quartiere. Ogni famiglia potrà contare su una mascherina». Stando a quanto previsto, ogni comune deciderà il modo più idoneo per la consegna, ma le indicazioni sembrano essere tutte sulla stessa linea: sarà la protezione civile o la polizia locale, in divisa e con i mezzi di servizio, a consegnare materialmente i dispositivi ai cittadini. Con loro anche rappresentanti dell'amministrazione.

LA RASSICURAZIONE

In questo modo tutti i primi cittadini vogliono rassicurare i cittadini ed evitare che si verifichino episodi spiacevoli di truffa. Che soprattutto nei momenti più delicati sono sempre in agguato, come si è già visto con il capitolo tamponi nei giorni scorsi. Oltretutto si possono evitare così code nei municipi e veri e propri assalti per riuscire a essere tra i primi ad accaparrarsi i dispositivi realizzati e donati alla Regione da Grafiche Venete, come annunciato in conferenza stampa dal governatore Luca Zaia. L'azienda di Trebaseleghe è subito scesa in campo quando si è presentato il problema della carenza di mascherine riconvertendo una delle sue linee di produzione per produrre un innovativo dispositivo di protezione individuale. «Grazie al decreto approvato - aveva affermato Zaia dalla sede della protezione civile di Marghera - c'è una norma che prevede la produzione di articoli di protezione individuale. Non sono prodotti medicali, ma è anche vero che funzionano più di un foulard, di una sciarpa o di una mascherina di base». Dopo l'annuncio c'era stato un primo assalto, seppur telefonico, ai vari municipi. Ora il momento della distribuzione è arrivato.

LE POLEMICHE

I due milioni di mascherine promessi da Grafiche Venete avevano da subito sollevato delle polemiche legate alla loro non conformità: molti infatti hanno sottolineato anche sui social, con tanto di foto, che non si tratta di presidi sanitari. A smorzare la foga di ogni detrattore c'ha poi pensato la stessa azienda che in un comunicato ufficiale ha ribadito che le mascherine prodotte sono di fatto degli schermi filtranti in quanto, pur avendo superato tutti i test previsti e ottenuto tutte le certificazioni necessarie, ancora non si possono definire delle mascherine chirurgiche. Sono comunque utilizzabili e protettive per le esigenze dei cittadini, come ad esempio spostarsi da casa per andare a fare la spesa. Se combinate con l'obbligo delle distanze interpersonali, il rischio contagio è quasi annullato.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

