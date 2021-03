L'idea è semplice ma al tempo stesso efficace nel raccontare il disappunto di mamme e papà rispetto al provvedimento di chiusura delle scuole. Una serrata che in provincia di Belluno è scattata in anticipo, rispetto al resto della Regione finita in zona rossa soltanto da oggi. L'idea, venuta ad un gruppo di genitori, è di portare e appendere all'esterno degli edifici i disegni dei loro figli. A protestare in questo momento sono soprattutto loro: i più piccoli. Quelli a cui viene negata la socialità senza che abbiano alcuna colpa e, soprattutto, senza che ci siano degli studi a dire che le classi sono uno dei luoghi in cui si diffonde il contagio. L'iniziativa scatta a Longarone e i genitori si sono già attivati attraverso i gruppi WhatsApp. «I ragazzi si sono comportati bene, nella scuola non ci sono stati casi - spiega il messaggio che invita alla mobilitazione - non è giusto che come premio abbiano la dad (l'ormai noto acronimo ha sostituto la versione estesa di didattica a distanza)». Insomma per mamme e papà dopo un anno, con le scuole a singhiozzo, e con le certezze che diminuiscono con il passare dei giorni è sempre più difficile. Ma è difficile soprattutto per i ragazzi e i bambini che all'improvviso si ritrovano a vivere nell'incubo di un anno fa. Con la scuola chiusa e lo schermo del computer come una finestra rimasta aperta sul mondo. Una strada che per gli scolari più piccoli è quasi impossibile da percorrere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA