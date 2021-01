I DISAGI

ZOLDANO/LONGARONESE Pensavano di passarla liscia, ma il caso non ha giocato a loro favore. Due automobilisti ieri mattina sono transitati lungo la 251 chiusa al passaggio per pericoli di smottamento e sono incappati in una maxi multa. Il sindaco Camillo De Pellegrin, saputo l'accaduto dalla polizia locale, ieri è andato su tutte le furie. «E' una violazione gravissima sbotta al telefono -, molto più grave dell'eccesso di velocità». I due furbetti sono stati intercettati casualmente ieri mattina dalla polizia locale che tutto il giorno fa la spola, insieme al sindaco, tra la zona della frana e il paese per scortare le ambulanze che salgono e scendono. È proprio mentre i due stavano tentando di scendere da Zoldo verso Longarone che gli agenti li hanno pizzicati e fermati, staccando subito la multa. La rabbia del primo cittadino, ieri, si è riversata anche nei social dove, dal suo profilo, ha ricordato ancora una volta alla sua comunità il divieto assoluto di percorrere la provinciale fino a quando non saranno ultimati i lavori di messa in sicurezza del versante.

IL MONITO

«Spiace in momenti come questi dover perdere tempo per controllare le violazioni al divieto di passaggio sulla provinciale le sue parole, affidate alla rete -. Questa mattina sono state elevate due sanzioni! Esiste un'ordinanza di divieto di transito dalla galleria San Giovanni fino a Mezzocanale! Non ci sono cittadini di seria A e di serie B! Siamo tutti nella stessa condizione! Passano solo ambulanze scortate. In questo momento per altro alla frana piove e nevica rendendo ancora meno sicuro il passaggio. Chiedo a tutti massima serietà». E' stata un'altra giornata campale, ieri, per la Valle. Con la neve che scendeva in grossi fiocchi su un paesaggio completamente ricoperto, dove rari erano i passanti e le auto in strada.

SOLO PER EMERGENZE

«Di ambulanze ne passano di continuo spiega De Pellegrin -, ci sono gli anziani da spostare dalla casa di riposo, persone che si fanno male o si sentono male. Quindi il passaggio per la 251 è necessario, ma limitato a questi casi di grande urgenza». Intanto nella giornata di venerdì Veneto Strade, nonostante le condizioni difficili del versante, ha montato le reti di contenimento del materiale e ora l'ipotesi per la riapertura della strada oscilla tra le giornate del 6 e del 7 gennaio. In merito al passaggio dell'arteria dalla gestione di Veneto Strada a quella dell'Anas, annunciato qualche giorno fa dalla Provincia, il sindaco mette le mani avanti. «Da un lato potrei vedere questo cambiamento in modo favorevole - dichiara -, perché Anas dispone di maggiori possibilità economiche, ma mi preoccupa la gestione dello sgombero neve perché Veneto Strade fa un lavoro eccezionale per noi qui in Valle».

OLANTREGHE E PODENZOI

Alzato anche il livello di allerta sulla storica frana di Olantreghe e Podenzoi. Ieri pomeriggio il primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin, ha annunciato il provvedimento sulla sua pagina Facebook, invitando i cittadini a pazientare. «Per il pericolo della storica slavina abbiamo provveduto a chiudere il transito tra gli abitati di Olantreghe e Podenzoi. I nostri bravissimi operai stanno provvedendo a liberare la strada di Santa Chiara per garantire il passaggio agli abitanti di Podenzoi cui chiediamo di muoversi solo per stretta necessità».

Alessia Trentin

