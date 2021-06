Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DISAGICALALZO Mantenere e migliorare l'esistente. Si procede sia per adeguare la stazione di Calalzo, che per sistemare la linea ferroviaria che porta in Cadore. Dal 13 giugno e fino all'11 settembre il treno non viaggerà fra Ponte nelle Alpi e Calalzo: agli utenti sarà garantito il servizio sostitutivo su gomma. Tre mesi di stop per la manutenzione ordinaria (e all'occorrenza straordinaria) della linea con particolare attenzione ai...