NELLE STRUTTURE

BELLUNO Il Covid- 19 occupa, ma non preoccupa. Infatti le residenze per anziani della provincia si stanno preparando ad affrontare un eventuale ritorno dei contagi seguendo i protocolli e usando ogni precauzione, ma la svolta sono i test rapidi.

GAGGIA LANTE

Dalla Maria Gaggia Lante di Belluno è Paolo Santesso, di Sersa, a raccontare come gli operatori positivi, da venerdì sera sono quattro (anche se il primo caso pare essersi già negativizzato). Si tratta di contatti stretti extralavorativi tra di loro. «Sabato, approfittando dell'arrivo dei nuovi tamponi rapidi - spiega - per la ricerca dell'antigene li abbiamo impiegati per fare uno screening completo degli anziani residenti nel nucleo di servizio di questo 4° caso: esiti negativi per tutti». L'amministratore unico di Sersa prosegue affermando come «questa novità tecnica potrebbe essere un aiuto importantissimo in vista del futuro, perché fin qui i ritardi nel conoscere gli esiti dei tamponi sono stati tra le principali criticità. Per il momento, almeno finché il contagio non coinvolge gli ospiti, non stiamo valutando di chiudere del tutto le visite dei famigliari».

VALBELLUNA SERVIZI

Anche il direttore amministrativo della Valbelluna Servizi srl, Paolo Battocchio risponde in modo tranquillo: «Ci prepariamo continuando ad adottare i protocolli della Usl, quelli regionali e quelli dell'Istituto superiore della sanità, spesso applicando anche misure interne di ulteriore prevenzione. I tamponi rapidi al momento ci sono stati consegnati per la gestione dei nuovi ingressi, continua invece lo screening di personale e ospiti coi tamponi tradizionali». Paolo Battocchio, forte dell'esperienza della scorsa primavera fa notare come la prima ondata «ci ha insegnato che la tempistica degli esiti dei tamponi è fondamentale. Qualora la macchina dei tamponi dovesse rallentare per comprensibili ragioni di incremento della domanda, l'utilizzo dei tamponi rapidi nella quotidianità dei centri servizi potrebbe rappresentare un grande aiuto per il controllo dei contagi».

ASCA

Dalla Rsa di Agordo, la struttura residenziale per anziani, risponde l'amministratrice unica di Asca, Maria Chiara Santin: «Ciò di cui ci stiamo preoccupando con attenzione è seguire i protocolli in atto e mantenere vigile l'attenzione cercando di non dimenticare che gli anziani, isolati ormai da mesi, hanno anche bisogni da soddisfare. Ecco che quindi dobbiamo impegnarci sempre più per mantenerli vivi». Come è noto, infatti, uno dei maggiori disagi che hanno subìto gli anziani durante il confinamento è stato quello di non aver potuto ricevere le visite e scambiare emozioni e sensazioni con i propri famigliari.

LONGARONE

Il vicesindaco di Longarone, con deleghe ai servizi sociali, sanità e trasporto, Ali Chreyha, racconta quale sia la situazione. «Rispetto alla nuova ondata Covid 19 si denuncia innanzi tutto fortissima preoccupazione - dice -. Si deve tornare al livello prudenziale di marzo. In tal senso si attendono linee guida uguali per tutti da parte dell'Usl, che declineranno localmente i provvedimenti regionali e dell'Istituto superiore di sanità emanati recentemente. Nel frattempo sono state attivate iniziative di tutela rispetto ai cluster locali (impedendo ad esempio le visite di familiari dal Comelico) e non sono mai cessate le formazioni per tutti i dipendenti». «La precoce individuazione dei positivi, da sempre, costituisce la miglior forma di difesa. In tal senso - va a concludere l'assessore di Longarone - la distribuzione di tamponi rapidi sono il miglior modo di contrasto alla pandemia. La struttura assumerà tutte le scelte ritenute utili a proteggere i residenti, anche se dovessero risultare poco popolari».

CORTINA

Paolo Stocco, l'amministratore unico della Casa di riposo Angelo Majoni ha avuto giornate dure, con il focolaio scoppiato nella struttura. Ieri un sospiro di sollievo il contagio si è fermato. «Innanzitutto - dice - questa seconda ondata, per quanto fossimo pronti, ci ha colto di sorpresa. Perché la questione è che, con queste possibilità di contagio così diffuso e la asintomaticità delle persone non è semplice». E conclude: «La vera novità che ci consentirà di avere azione prevenzione più efficace, sono i test rapidi: ci hanno permesso di individuare dei positivi».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA