I DATI Attorno alle banchine di Venezia, Marghera e Chioggia lavorano 21.175 dipendenti ma l'occupazione totale generata dal Porto è di 92.284 lavoratori distribuiti nella pianura Padana. Centomila persone, insomma, lavorano grazie a questo porto che da anni non riesce a fare le manutenzioni ordinarie dei canali, tanto che nel 2004-2005 fu necessario nominare un commissario per l'escavo dei fanghi «e oggi siamo tornati indietro allo stesso punto» ha detto il presidente Pino Musolino.

E le sorprese dello studio presentato ieri a Marghera non finiscono qui: il valore della produzione totale generata (tra diretto, indiretto e indotto) è di 6,6 miliardi di euro ma, considerando quel che muove a livello nazionale, sale a 21 miliardi di euro, e la produttività nelle nostre banchine (dove operano 1.260 imprese a Venezia e 322 a Chioggia) è due terzi più alta rispetto alle imprese che operano fuori del porto. Venezia è terzo, dopo Livorno e Savona e prima di Trieste, per crescita delle movimentazioni.

Conviene investire nel sistema portuale di Venezia? Il team guidato da Andrea Favaretto del Centro Studi Sintesi Cgia e Federico Della Puppa di Smart Land ha preso in considerazione tre indicatori e tutti e tre dimostrano che, sì, conviene: il valore della produzione calcolato per addetto in banchina è di 343 mila euro, nel resto della provincia scende a 190 mila euro; la redditività delle aziende (Roe) con sede o attività esclusiva nel porto è di 5,2 contro 1,29 punti assicurati da un Btp a 10 anni; infine l'efficienza gestionale delle aziende con sede al porto (Roi) è di 2,8 contro il 2,61 del Taeg medio ponderato (il Tasso Annuo Effettivo Globale che indica quanto si paga di interessi su un mutuo, un finanziamento o un prestito).

(e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA