TREVISO Nonostante tre mesi di lockdown con motociclette e automobili bloccate nei garage, sulle strade della Marca si continua a morire e si muore tanto, troppo. Lo dimostra, dati alla mano, la Prefettura di Treviso sulla base dei rilevamenti effettuati sul territorio dalla polizia stradale e relativi ai primi sei mesi del 2020. Il raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno è impietoso: pur con i trevigiani in larga parte chiusi in casa e fortemente limitati negli spostamenti a causa del Coronavirus, in provincia il numero di incidenti mortali nell'ultimo semestre si mantiene in linea con quello registrato tra il gennaio e il giugno del 2019.

L'evidenza è emersa ieri mattina con la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del prefetto Maria Rosa Laganà. Non solo il numero di incidenti stradali con esito mortale è sostanzialmente identico a quello dell'anno passato, ma questo elemento rende Treviso un'eccezione rispetto al resto d'Italia. Nel resto del Paese infatti com'era più naturale immaginare il numero di vittime della strada è nettamente diminuito negli ultimi sei mesi, pur con oscillazioni tra una zona e l'altra. Quella trevigiana è una controtendenza dovuta a diversi fattori, come ha spiegato il prefetto. In primis al malcostume degli automobilisti, legato all'uso del cellulare, a distrazioni varie o all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti prima di mettersi al volante. Non senza colpe sono però anche le strade, «Una rete viaria assolutamente inadeguata a sostenere i flussi di traffico che interessano la provincia». Non a caso gli incidenti si concentrano in particolar modo nel fine settimana e negli orari serali e notturni, nonché verso le zone turistiche, come testimoniano le recenti cronache.

A fronte del quadro emerso il comitato ha pianificato un potenziamento dei controlli e dei servizi di vigilanza delle forze dell'ordine. Una prassi già usuale con l'avvento della stagione estiva, ma che quest'anno con i rischi connessi alla diffusione dell'epidemia diventa ancor più urgente. I flussi di traffico verso la costa veneta e le zone di villeggiatura stanno infatti tornando massicci e si rende necessario un lavoro sinergico. I controlli si concentreranno sulle autostrade e sulle vie che portano sia alle località balneari che a quelle montane, con gli operatori che in sinergia verificheranno sia le condizioni psicofisiche di automobilisti e autotrasportatori che i limiti di velocità.

