I DATI

VENEZIA L'effetto Mose?

Tutto in un grafico che confronta la marea prevista e quella realmente registrata venerdì a Punta della Salute, tra le 11.30 e le 13. Cioè nell'arco di tempo in cui le settantotto dighe mobili hanno separato per la prima volta nella storia la laguna di Venezia dal mar Adriatico. Che qualcosa fosse effettivamente successo, lo aveva in qualche modo testimoniato anche un gondoliere raccontato l'improvviso morto d'acqua mentre stava trasportando due turiste lungo un canale vicino a Santa Maria Formosa. E in effetti una differenza di mare c'è stata.

LE DUE CURVE

A mettere nero su bianco i numeri è stato l'ingegner Giovanni Cecconi, fondatore di Wigwam Venezia, il laboratorio per la residenza e la resilienza nella salvaguardia della città d'acqua, in pensione dal Consorzio Venezia Nuova per il quale era responsabile della control room del Mose. Di fronte a una previsione di marea che pian piano dalle 11.30 alle 13 saliva da 16 a 40 centimetri sul mareografo di Punta della Salute, con il Mose sollevato completamente lo stesso riferimento registrava un andamento che dalle 11.30 si discostava in maniera decisa da quanto ipotizzato. Lo strappo più sensibile, attorno alle 13.30 quando la marea ipotizzata si attestava sui 44 centimetri e la rilevazione a Punta della Salute segnava 15 centimetri sul medio mare: una trentina di centimetri in meno di marea in laguna.

In pratica l'effetto del Mose. «La certezza che episodi come quello dei 187 centimetri del 12 novembre scorso non si ripeteranno più», commenta l'ingegner Cecconi. O per dirla come il supercommissario dell'opera, Elisabetta Spitz, per dovere di istituzione più prudente, «la prova provata che il Mose funziona ed è già pronto. Noi stiamo lavorando perché Venezia e la sua laguna non siano più nell'emergenza». Sfumature, anche se la sostanza non cambia. (l'intervista integrale a pagina 8 dell'edizione nazionale).

ALTEZZA EFFETTIVA

Analizzando il grafico in dettaglio le due curve - quella della previsione di marea e quella dell'effettiva marea presente in laguna - si incrociano solo più avanti, poco prima delle 16.30 per via della riapertura graduale delle barriere mobili e anche dei vari cicli di scambio di marea tra la laguna e il mare. Per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di venerdì quindi, nonostante la diga mobile destinata a salvare Venezia sia stata riabbassata attorno alle 13, i due dati sono rimasti distanti.

L'altezza effettiva del livello dell'acqua a Punta della Salute è stato di 21 centimetri alle 12, per poi calare drasticamente a 13 una mezz'ora dopo, risalire a 19 nel giro di alcuni minuti e poi mantenersi sostanzialmente stabile fino alle 13.30, quando la marea ha raggiunto i 20 centimetri ed è iniziata a risalire con andatura costante. Le previsioni? Diverse in tutto: dalle 12 alle 14, senza il Mose, la marea sarebbe salita (da previsione) da 20 a 40 centimetri. Dati che sono stati diversi negli orari nei vari luoghi della laguna: ad esempio nella parte della laguna sud, la chiusura in ritardo della diga di Malamocco per una mancata comunicazione ha portato ad un effetto Mose diverso nel tempo. Ciò che però conta è che l'effetto Mose c'è stato, le dighe hanno separato mare e laguna dividendo anche le altezze. E così anche novembre inizia a fare meno paura.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

