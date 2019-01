CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIVENEZIA Il progetto per la residenzialità Modello per Venezia, proposto ieri a Palazzo Franchetti e promosso dal Cerv, non sarebbe stato possibile senza un'attenta analisi circa le caratteristiche che connotano la città storica, con un'importante apparato di analisi socio demografiche e mobiliari presentato durante il convengo da Fiorella Angeli, coordinatrice della ricerca di Smart Land, incaricata di approfondire tendenze e dinamiche e prospettive del vivere a Venezia attraverso i dati del decennio 2007-2017.La ricerca è partita...