I DATI

VENEZIA È stata solo un'illusione. Il cielo sul veneziano, nell'era del coronavirus, è tornato a farsi plumbeo e pesante solo ventiquattrore dopo il bollettino di Azienda Zero che venerdì aveva dato una speranza. A riportare tutti di fronte alla realtà di una guerra vera e propria sono ancora i dati della Regione. Ripercorrerlo, è affrontare un percorso costellato di dolore, croci, paura. In un giorno, dalle 17 di venerdì alle 17 di ieri, ci sono stati 136 contagi in più (il secondo aumento più alto di sempre), 7 nuovi ricoveri (venerdì erano -19 su giovedì) e 9 decessi: sei in ospedale e tre nella sola casa di riposo di Fiesso d'Artico, dalla quale proveniva anche un quarto paziente spirato su un letto della Terapia Intensiva di Dolo. Segno di come sia nelle case di riposo la vera trincea.

FIESSO, LA SITUAZIONE

Con quelli di ieri salgono a 8 i decessi con o per Covid-19 nella casa di riposo Residenza La Salute di Fiesso d'Artico. Quattro di queste croci sono state piantate nel terreno tra il 10 e l'11 aprile: si tratta di tre donne ospiti della struttura - Vilma Favaron, 88 anni; Elena Irossini, 96 anni e Agnese Nalon, 99 anni - e un uomo da tempo ricoverato all'ospedale di Dolo, Vittorio Compagno, 84 anni di Camponogara. Tutti con grosse patologie pregresse.

La struttura lotta contro il virus dai primi di febbraio, quando c'è stato il primo decesso con Covid; al momento sono 38 gli ospiti della struttura positivi, tutti in condizioni stabili, e 22 operatori sanitari positivi in quarantena. Vittorio Compagno era ricoverato all'ospedale di Dolo, con altre 7 persone provenienti dalla stessa struttura fiessese. «Siamo veramente sconfortati da questa situazione, la perdita di queste persone lascia un grande dolore alle famiglie alle quali siamo vicini - dice Alberto Toneatto, gestore dell'ente - dalla struttura stiamo dando il nostro massimo, la situazione è difficile e seguiamo i protocolli alla lettera e con tutti i dispositivi richiesti. Ci stiamo riorganizzando per far riprendere i rapporti con i famigliari, affinché i nostri ospiti non si sentano soli, coscienti dell'importanza del loro benessere psicologico: è una cosa non semplice in isolamento». Ogni giorno, gli ospiti sono visitati dai medici di Dolo. Intanto una notizia positiva è data dal rientro dell'emergenza carenza personale, legata ai dipendenti in quarantena: l'Ulss ha inviato 6 infermieri e un operatore socio sanitario e la struttura, ha integrato 5 figure temporanee. È stata fatta anche la seconda tranche di tamponi e si attendono glie siti del secondo tampone.

«La preoccupazione è alta - dice Andrea Martellato sindaco di Fiesso - il dialogo con l'Ulss è costante, vista anche l'attenzione dimostrata alle nostre richieste, alle quali hanno risposto inviando forze lavoro nella struttura. L'amministrazione tutta è vicina alle famiglie che hanno perso i loro cari».

LA GIORNATA

Fuor di metafora, quello di ieri sera è stato un vero bollettino da tempi di guerra. Sono state 9 le morti in tutta la provincia tra ospedali e case di riposo.

All'Angelo di Mestre è spirato ieri Fernando Albano, 80 anni di Dese, imprenditore e uomo legato al mondo dell'associazionismo e del volontariato: tra i vari ruoli, era stato presidente del Lions Club Mestre Host. L'ospedale più colpito è stato però quello di Dolo dove, oltre a Vittorio Compagno, sono spirate ieri tre donne: Iolanda Cestari, 95 anni di Chioggia; Lucia Scavezzon, 93 anni di Spinea, sorella di un ex segretario comunale di Spinea e del proprietario di Scavezzon biciclette; ed E. R., 93 anni di Marghera. Nella serata di ieri, poi, è spirato all'ospedale di Jesolo Diego Cusin, 58 anni di San Stino di Livenza. Chiudono la triste lista le tre anziane decedute nell'ospizio di Fiesso. In tutto i decessi salgono a 128.

La curva ha ripreso a crescere anche tra i contagi, arrivati a 1.931 dall'esplosione della pandemia nel veneziano. Sono 1.273 le persone attualmente positive di cui 136 sono state registrate soltanto ieri, quando venerdì c'era stato un incremento di soli 35 nuovi contagiati. Il balzo dei nuovi contagiati ha due ragioni: da una parte l'esito di tutta quella mole di tamponi effettuati all'interno delle case di riposo dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4; dall'altro l'entrata in funzione dei macchinari del laboratorio dell'Angelo, in grado di processare fino a 1.800 tamponi al giorno. Fino a inizio settimana, era possibile avere l'esito di soli 800 test ogni ventiquattro ore. Aumentando il numero dei tamponi analizzati, è matematico anche l'incremento della curva. Con questi dati è inevitabile assistere anche ad una crescita dei ricoveri negli ospedali, arrivati a quota 272 dopo che tutta la settimana aveva avuto una flessione dietro l'altra.

Le uniche note liete sono il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva che rimane stabile con 41 letti occupati, seguito dalle dimissioni salite a 231, 16 in più rispetto a venerdì.

Nicola Munaro

Roberta Pasqualetto

(Hanno collaborato

Melody Fusaro

e Fabrizio Cibin)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

