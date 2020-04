I DATI

VENEZIA Dall'inizio della pandemia sono 191 gli anziani coinvolti nell'emergenza coronavirus sul fronte delle case di riposo nel veneziano. Un fronte diventato adesso il vero versante dell'emergenza con numeri che si ingrossano ogni giorno e che hanno iniziato a mettere nell'elenco anche sempre più croci in tutta l'area metropolitana: cinque nell'Ulss 3 (due anziane ospiti della casa di riposo di Chioggia, due di Mira, uno di Quarto d'Altino) e due nell'Ulss 4, entrambi alla casa di riposo Francescon di Portogruaro, dove anche si è registrato il maggior numero di persone contagiate nel Veneto orientale, mentre la stessa situazione si fa spazio a Fiesso d'Artico e Mira.

L'ULSS 3

«Continuiamo a monitorare le case di riposo - ha spiegato il direttore generale Giuseppe Dal Ben - e a compiere interventi specifici in questi luoghi che ospitano le persone più fragili».

Finora l'Ulss Serenissima ha svolto circa mille dei cinquemila tamponi annunciati nei giorni scorsi per monitorare la situazione degli ospiti e del personale sanitario delle residenze per anziani. I dati raccolti parlano di 115 anziani e 61 operatori coinvolti dall'inizio dell'emergenza.

Per quanto riguarda i 3.850 anziani residenti nelle 31 strutture finora si registrano 77 persone in isolamento preventivo ma negative al tampone, 36 positive al Covid-19, 12 ricoverati e 5 decessi. Per quanto riguarda il personale delle strutture (1.710 operatori) ci sono 38 persone in isolamento preventivo per contatto e 23 positive con lo zero alla casella dei ricoveri e dei decessi. La situazione più preoccupante per i vertici dell'Ulss 3 è data dalle case di riposo di Fiesso d'Artico e di Mira. «Nelle ultime ore - ha continuato Dal ben - stiamo attenzionando soprattutto Fiesso dove sono stati individuati 18 ospiti positivi, di cui 2 ricoverati oltre e 9 operatori in isolamento, di cui 4 positivi. Ci stiamo concentrando anche a Mira dove abbiamo 3 ospiti ricoverati e sono stati messi in isolamento 49 ospiti che stiamo monitorando costantemente. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di non far arrivare questi pazienti fragili in ospedale: siamo partiti con la consegna di oltre 17mila mascherine per il fabbisogno settimanale e continueremo», ha aggiunto Dal Ben.

I MEDICI A CASA

Quasi in contemporanea l'Ulss 3 ha dato il via alle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziali, in pratica un piccolo esercito di camici bianchi per prendersi cura dei pazienti contagiati da coronavirus ma curati a casa.

Il territorio avrà dodici equipe di medici da affiancare alla medicina del territorio per prendersi cura dei contagiati non ricoverati e delle persone in isolamento. Saranno 2 a Venezia, 4 a Mestre, 2 a Dolo, 3 a Noale e 1 a Chioggia e lavoreranno con terapie concordate sia col medico di famiglia, ma soprattutto con lo specialista del reparto di Malattie Infettive . «Queste Unità Speciali sono pronte a partire la prossima settimana: l'obiettivo è cercare di non far arrivare in ospedale cittadini che possono affrontare la patologia a casa, in totale sicurezza - ha spiegato il direttore generale della Serenissima - L'ospedale quindi rimane presente per i casi gravi che manifestano soprattutto un interessamento polmonare importante».

L'ULSS 4

Passate a tappeto tutte e dodici le case di riposo in capo all'Ulss4 Veneto Orientale per i tamponi e i controlli del caso.

Quindi su 1200 ospiti, 58 sono in isolamento preventivo, in attesa dell'esito dei tamponi; per 18 è stata accertata la positività da Covid-19, tutti alla Francescon di Portogruaro, per un totale dell'1% circa dell'intera popolazione della casa di riposo.

«Quindi si tratta di una situazione assolutamente sotto controllo» ha sottolineato il direttore dei servizi sociali, Mauro Filippi, che ha ricordato come vengano distribuite circa 3mila mascherine al giorno; dove si sono verificate le criticità, nella fattispecie la Francescon, viene distribuito un kit che comprende anche altro materiale di protezione. «Per quanto riguarda il personale la situazione è migliorata: sono tornati tutti al lavoro coloro i 31 operatori che si trovavano in isolamento preventivo».

Per quanto riguarda le 8 comunità di disabili, dei 160 ospiti, uno è risultato positivo nella struttura di Fratta di Fossalta di Portogruaro, dove ci sono 16 persone in isolamento. Le strutture vengono costantemente visitate da un team di professionisti, appositamente creato per affrontare questo tipo di situazione.

Tornando alle case di riposo, come si ricorderà, quella di Cinto Caomaggiore è diventata un centro post covid. Le 50 camere sono state tutte destinate ad ospitare persone in fase di guarigione provenienti dal Covid Hospital di Jesolo.

Fabrizio Cibin

Nicola Munaro

