I DATI

UDINE In provincia di Udine come in regione è boom di nuovi contagi. Ieri, il vicepresidente Riccardo Riccardi ha parlato di 63 persone positive al covid ex novo (più del doppio del giorno prima), che hanno fatto schizzare il totale a 662 (45 in più del giorno prima). Di queste, 38 a Udine, che passa da 1.354 a 1.392 casi. Numeri così non si vedevano da fine marzo. Fra i nuovi contagi, nella nostra provincia, anche due operatori sociosanitari, come conferma Riccardi, che sul balzo dei nuovi positivi chiarisce: «I casi sono molto diffusi e distribuiti in provincia. Molti sono esito di tracciamento» dei contatti. In aumento anche le persone in terapia intensiva, che salgono da tre a quattro, mentre 22 malati si trovano in altri reparti. Le persone in isolamento salgono da 587 a 630.

LE LOCALITÀ

Complessivamente, a Sappada, si contano 15 contagi, come confermato dallo stesso sindaco Manuel Piller Hoffer, che su Facebook ha scritto: «Dallo scorso 4 settembre si sono registrati nuovo casi di contagio, tanto che ad oggi risultano 15 persone positive, quasi tutte asintomatiche e solo alcune con sintomi lievi; si trovano tutte in isolamento domiciliare. Le persone poste in quarantena, in via precauzionale, sono oltre 20. A quanto consta si tratta di focolai riconducibili a diverse origini. Tutti sono seguiti dal Dipartimento, che ringrazio per la collaborazione ed al quale il Comune ha garantito massima collaborazione». Piller Hoffer ne ha approfittato pere raccomandare ai concittadini e ai turisti di seguire le misure per il contenimento del contagio. A quanto filtra, i cluster individuati aSappada avrebbero tutti origine diversa: dalla famiglia di rientro da un viaggio agli esiti dei controlli sul contact tracing.

Tre nuovi casi di persone positive al virus anche a Pontebba. Come ha chiarito il primo cittadino Ivan Buzzi, «si tratta di un nucleo familiare il cui contagio non è collegato con il recente caso alla casa di riposo dice il sindaco Ivan Buzzi -. Le persone si trovano a casa e sono state prese in carico dal Dipartimento. È necessario mantenere alta l'attenzione e rispettare tutte le regole previste».

