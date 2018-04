CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATITREVISO È una Marca trevigiana un po' più benestante quella dipinta dalle dichiarazione dei redditi 2017. Ma, al tempo stesso, con profondi contrasti: dove, ad esempio, a oltre cinquemila paperoni con, in media, 221mila euro a testa all'anno, fanno da contraltare più di 155mila contribuenti, uno su quattro, che vivono con, al massimo, diecimila euro lordi e un altro 13% che non arriva a 15mila euro. E tra questi, ben 1.834 persone il cui reddito dichiarato è zero, o addirittura negativo per effetto di crediti e detrazioni....