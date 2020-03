I DATI

PORDENONE Cala il numero delle persone controllate, ma solamente perché nella giornata di sabato - quella a cui si riferiscono i dati divulgati dalle autorità - i cittadini della provincia di Pordenone hanno limitato al massimo gli spostamenti. Allo stesso tempo, però, si è registrata un'impennata dell'incidenza delle denunce, che hanno colpito 31 persone su tutto il territorio provinciale. Nessuna di esse aveva un valido motivo per spostarsi. Il caso più eclatante riguarda un esercizio commerciale di via Vallona, a Pordenone. Durante un controllo effettuato dagli uomini della Questura, infatti, il New Bangla Bazar - un piccolo negozio gestito da cittadini originari del Bangladesh - era aperto nonostante i divieti ben chiari. All'interno c'erano anche nove clienti. È scattata immediatamente la denuncia, sia per gli avventori presenti all'interno del negozio che per il titolare, che ora rischia la licenza. In totale sabato sono stati controllati 577 esercizi commerciali in tutta la provincia: solo una, quella citata, la violazione accertata.

LA DOMENICA

Ieri, complice la giornata quasi primaverile, si è notato un lieve aumento degli spostamenti in tutta la provincia. Le segnalazioni hanno riguardato perlopiù persone che passeggiavano (attività non vietata espressamente dal decreto governativo), sia in città che nei comuni della provincia. Ad Azzano Decimo segnalate alcune persone che giocavano a bocce, in altre zone dei ragazzini che rincorrevano un pallone. Ciriani ha annunciato: «Chiudo le aree sportive». È rinnovato l'invito a restare in casa, nonostante le belle giornate. Stride, poi, la presenza di troppi anziani ancora alle prese con le passeggiate in città. Si tratta della categoria più a rischio. Effettuati controlli a tappeto anche a Lignano, per evitare una corsa al mare senza alcun senso logico.

IL MESSAGGIO

«Cari donne e uomini della polizia di Stato di Pordenone, in questi giorni caratterizzati dall'emergenza - ha scritto il questore, Marco Odorisio - ogni realtà del territorio nazionale si trova impegnata a contenere il dilagare del contagio, ed anche qui nella nostra provincia l'impegno che viene profuso da ciascuno di noi, è massimo e scrupoloso. Il vostro quotidiano operare, concreto e silenzioso, costituisce quella preziosa ed imprescindibile risorsa per poter corrispondere alla fiducia ed alle aspettative che la gente ci riconosce, nella consapevolezza di poterle ben riporre nelle nostre mani. Il mio accorato pensiero va alla vita personale e familiare di tutti voi, che nonostante le difficoltà del momento, e non senza qualche disagio, dimostrate di possedere serenità e concentrazione, oggi più che mai necessari per garantire ed onorare al meglio i compiti istituzionali affidatici. Ed è proprio in questi giorni che mi sono giunte, e continuano a giungermi attestati e testimonianze da parte di persone che hanno evidenziato l'importanza del vedervi per le strade, o anche solo di passare dinanzi alle nostre sedi, leggere le nostre insegne o riconoscere i nostri colori, per sentire un senso di sollievo ed alleggerire quella tensione che incombe su ognuno. Avrei voluto incontrarvi e ringraziarvi personalmente, per dire quanto vi sono grato e quanto sono fiero di ciascuno di voi. Dobbiamo essere fiduciosi e positivi, perché tutti insieme sapremo superare quelle difficoltà che ancora si presenteranno sul nostro cammino. Grazie, vi abbraccio tutti.

L'ALLERTA

Continuano i tentativi di truffa relativi a presunti tamponi a tappeto a domicilio. Si tratta di un escamotage per compiere furti. Non esiste alcun programma di screening di massa in atto.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

