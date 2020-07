I DATI

PORDENONE A fine ottobre, quando la Regione aveva diffuso l'ultimo report ufficiale intitolato I numeri dell'immigrazione, l'hub della Comina, rappresentato dall'ex caserma Monti, aveva toccato il minimo storico di presenze: allora erano accolti 19 richiedenti asilo su 70 posti disponibili. Era l'effetto della stretta pordenonese sull'accoglienza, nonché il punto più basso della curva delle presenze. Oggi, invece, i numeri più aggiornati raccontano un'altra storia. È quella del ritorno dei richiedenti asilo in provincia di Pordenone, e un contributo importante in questo senso arriva dalla ripartenza dei flussi lungo la cosiddetta rotta balcanica, che dalla porta del Carso triestino conduce i richiedenti asilo a Trieste.

NUMERI E FATTI

Oggi l'ex caserma Monti accoglie 45 migranti in attesa di vedersi riconosciuta (o meno) la protezione internazionale. È più del doppio rispetto ai numeri registrati in autunno. La quota totale di richiedenti asilo censiti in provincia non supera le 312 unità, ma è all'interno dell'hub che sono nuovamente cresciute le presenze. E c'entra anche l'emergenza sanitaria dei mesi scorsi. Durante il lungo periodo della quarantena e delle restrizioni agli spostamenti, infatti, soggiornava all'interno della Monti anche chi non aveva più i requisiti per essere titolare del diritto all'accoglienza. Una situazione particolare che ora è andata in archivio, dal momento che gli spostamenti sul territorio nazionale sono tornati liberi.

Ma l'incremento delle presenze, al di là della titolarità o meno a restare all'interno del programma di accoglienza, resta un fatto. Come mai, allora, all'ex caserma Monti sono tornati in buon numero i richiedenti asilo? Dal punto di vista normativo non è cambiato nulla. A Pordenone resta sempre complicato trovare rifugio, esattamente come alcuni mesi fa. Sono stati invece i flussi provenienti dall'Europa dell'Est a provocare il ritorno dei migranti in provincia.

ACCORDI E PASSAGGI

C'è stato un periodo, alla fine del lockdown, in cui le strutture per l'accoglienza dell'area triestina erano messe troppo sotto pressione dalla costante crescita dei flussi migratori. E la necessità di mantenere il distanziamento sociale negli hub giuliani ha fatto il resto. Semplicemente a Trieste non c'era più posto, così una quota di richiedenti asilo è arrivata sino a Pordenone, per effetto di un accordo tra Prefetture. L'incremento registrato alla Monti, quindi, è da ricondurre anche alla ripresa degli ingressi dal confine italo-sloveno. Sono quasi una trentina, i richiedenti asilo giunti da Trieste, e alcuni di essi si erano resi anche protagonisti di una protesta pacifica di fronte alla Prefettura. Un sit-in finalizzato a chiedere una dieta diversa all'interno dell'hub della Comina.

