I DATI

PADOVA L'incremento delle vendite on-line nel periodo dell'emergenza arriva al +30% in provincia di Padova. La ricetta per uscire dalla crisi, secondo Oplon Networks, azienda padovana del mondo digitale, è potenziare al massimo le infrastrutture legate all'e-commerce: velocità di navigazione, efficienza delle transazioni, cura del cliente sono elementi ancor più fondamentali in un contesto on line. «Il boom delle piattaforme e-commerce e il successo della vendita online riscontrabile in questi tempi di emergenza Covid non è altro che un'accelerazione di processi che erano già in corso spiega Valerio Mezzalira, amministratore delegato di TcoGroup Srl, realtà dell'informatica padovana con sede in via Savonarola e titolare del marchio Oplon -. La forzata permanenza a casa di miliardi di persone ha determinato un aumento del 30% delle vendite online, con una crescita straordinaria di tutto il comparto, logistica compresa. Per affrontare questa nuova realtà è indispensabile rivedere i propri modelli di business, e adeguare gli investimenti agli scenari attuali. Se il mondo degli e-commerce e la vendita online saranno la strada da intraprendere, quali sono le scelte per strutturarsi su questo fronte? La locazione dell'attività è fondamentale, in quanto legata alla visibilità dell'azienda e dei suoi prodotti. In un contesto virtuale, essa è definita come posizionamento nei motori di ricerca e, esattamente come una locazione fisica, esso ha un costo. Una buona progettazione del sito e dell'esposizione degli articoli, aiutata da un investimento pubblicitario, fa la differenza tra l'apparire e il non apparire. L'ampiezza dei locali e la disponibilità dei parcheggi è un equivalente dell'investimento che farò sull'infrastruttura di Information Technology, che permetterà di servire contemporaneamente la mia clientela, facendola attraversare i corridoi dei miei scaffali espositori con il maggior agio e velocità possibile. In ambito virtuale, la velocità della rete è indispensabile per supportare il traffico e le componenti software di base da approntare».

Come nel mondo reale, anche nel virtuale la presentazione delle merci e quindi l'allestimento del negozio, diventa importante. «Gli strumenti per creare il nostro negozio, che nel mondo tradizionale sono gli espositori, prendono il nome di Content Management System aggiunge Mezzalira -, e sono le fondamenta su cui costruire. Pubblicizzare la propria attività è un altro tema importante. Il mondo virtuale ha i suoi canali: Facebook, Linkedin, Instagram sono l'equivalente delle insegne luminose. Il lavoro dei social è catalogare gruppi di persone in base alle loro preferenze, propensioni, hobby per poi essere l'obiettivo di campagne marketing e di informazione. Il tema sempre più discusso della Machine Learning non è altro che la capacità delle piattaforme pubblicitarie di raccogliere dati e predire i comportamenti futuri degli utenti, fornendo loro un prodotto o servizio proprio nel momento in cui lo stanno cercando. Un punto fondamentale nella vendita on line - conclude - è la vicinanza al cliente. Se nel mondo reale la possibilità di interagire direttamente con una persona ci conforta, nel mondo virtuale questo conforto non può mancare. E' necessario descrivere bene nel proprio sito i riferimenti, telefonici, indirizzi fisici o fiscali, indirizzi email a cui porre domande, Web Form di richiesta di supporto semplici e rintracciabili».

Elisa Fais

