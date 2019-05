CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO Sono ancora 26 le persone fuori casa dopo Vaia. È il bilancio del post-emergenza, con persone ancora evacuate a causa della minaccia di smottamenti in tutto il Bellunese, che emerge dai dati in possesso della Prefettura. Si tratta di: 4 persone evacuate a Gosaldo, 2 a Livinallongo, 4 San Tomaso, 10 Val Di Zoldo e 6 in Alpago. A questi numeri ovviamente ora vanno aggiunti i 17 evacuati di Schiucaz, e si sale a 44 bellunesi fuori casa per colpa delle frane con disagi immensi per le persone e costi per gli enti locali. Un'emergenza...