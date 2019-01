CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO La polizia stradale bellunese nel 2018 ha fermato un automobilista ubriaco ogni 4 giorni. Un dato che fotografa una piaga della provincia, ancor più grave se letta anche con i numeri delle denunce per guida in stato di ebbrezza dei carabinieri. Ma dal bilancio di inizio anno tracciato dalla polizia Stradale di Belluno, Feltre e Valle di Cadore arrivano anche le buone notizie: gli incidenti mortali rilevati dagli agenti sono calati da 5 a 3. Anche gli incidenti stradali, in generale rilevati dalla polizia, sono scesi dai 248 del...