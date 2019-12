I DATI BELLUNO Il 2020 sarà l'anno dell'insediamento definitivo alla caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO Il 2020 sarà l'anno dell'insediamento definitivo alla caserma in via Col da Ren. Se ne parla da anni, ma l'attuale comandante provinciale, Girolamo Bentivoglio ha scelto di lasciarci la sua impronta. Detto, fatto. «Quest'anno ho voluto fortemente celebrare Santa Barbara in questa sede perchè questa sede sarà a breve la futura casa dei Vigili del fuoco ha annunciato ai presenti ieri durante le celebrazioni, una casa confortevole e all'avanguardia, dotata di spazi, impianti, attrezzature e infrastrutture fondamentali per una...