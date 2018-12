CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO C'è poco da fare: il tour della qualità della vita fa sempre sosta a Belluno. E poco importa se nel giro d'Italia di quest'anno la terra del Piave e delle Dolomiti non è la primissima tappa. Perché in un modo o nell'altro la provincia dolomitica arriva sempre nell'empireo. Ambiente, aria, sicurezza e ricchezza sono le pedalate vincenti per assicurare una posizione di rilievo. Magari non proprio da maglia rosa, come era successo un anno fa, quando il Bellunese era la terra più vivibile dello Stivale. Ma da piazza d'onore di...