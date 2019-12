I costruttori: le nostre imprese non vengono pagate per il Mose

LA CATEGORIA

VENEZIA La fiducia c'è ancora.

A patto di una condizione essenziale: assieme ai progetti, alle parole, alle date, ci devono essere i soldi. «Quelli veri, cash, nel cassetto. Non quelli stanziati, finanziati o cose così. Altrimenti non si va da nessuna parte». Sul punto Giovanni Salmistrari, presidente veneziano di Ance (l'associazione costruttori) non concede deroghe quando si discute del Mose. Nei giorni dell'Aqua Granda più volte aveva lanciato appelli alla necessità di finirlo.

«NON PAGANO»

Ieri - tirando le somme del 2019 - l'ha ribadito, calando anche un asso non da poco, figlio di un dubbio altrettanto importante. «Voglio vedere i soldi che si dice di avere per finire il Mose. Perché sostengo questo? Perché le imprese vengono da me e mi dicono che prendono le commesse e poi non vengono pagate. E quando vanno in banca con una fattura del Consorzio Venezia Nuova, la banca non gliela sconta». Cioè non si fidano, ne danno poco credito. «E alle imprese di Ance ci credo, non vedo il motivo per il quale dovrebbero mentirmi sul lavorare e non essere pagati».

Nelle more di un'opera che, per il presidente Salmistrari, «è statale e si inserisce nell'ambito delle grandi infrastrutture. Da finire senza ombra di dubbio, ma da finire completamente». Secondo il numero uno di Ance Venezia infatti quando si parla di Mose si pensa solo alle dighe mobili, «ma non sono solo le paratoie: ci sono le opere complementari come i marginamenti e i muretti, e le opere ambientali. Senza dimenticare l'importanza per la città». Su tutte, per l'Arsenale che «deve essere usato tutto l'anno, non solo per la Biennale o il Salone Nautico». Lì si sarebbe dovuta organizzare la manutenzione delle paratoie ora spostata verso Marghera: «ed è una cosa che ci può stare. All'Arsenale però può nascere una sala regia, magari gestionale con alte professionalità», continua Salmistrari. Che nella sua disamina applaude la nomina di Elisabetta Spitz a supercommissario del Mose: «Finalmente viene commissariata l'opera e la sua conclusione, non il Consorzio. Scegliere di commissariarlo forse ha creato qualche difficoltà. Spitz adesso può bypassare le regole del codice del contratto, velocizzare la burocrazia. Sì, penso che il Mose sarà finito nel 2021. Ma solo se ci sono i soldi veri per pagare le aziende impegnate nella sua costruzione».

A quel punto «si potrebbe chiudere l'esperienza del Cvn, non prima - aggiunge Salmistrari - Concludiamo tutto il Mose, chiudiamo il Consorzio e diamo la gestione ad altri, facendo partecipare tutti gli enti pubblici di Venezia. Impensabile immaginare una presenza del Comune senza il Porto».

LA RESIDENZIALITA'

Sul tavolo anche il nuovo regolamento edilizio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale che mette vincoli e paletti al proliferare delle locazioni turistiche: «È un buon regolamento ma sono contrario - spiega - a risolvere il problema della residenzialità nella città storica attraverso regole contro i turisti: servono politiche sociali e del lavoro». Inevitabile il riferimento all'obbligo delle fosse settiche per le nuove locazioni: «Va bene anche si dovrebbe pensare ad un impianto fognario complessivo per la città».

Il tutto per evitare di appiattire Venezia sul turismo. È il presidente Ance allora a chiedere «politiche sociali e del lavoro per chiamare qualità in centro storico. La decisione di affittare ai turisti è perché i veneziani se ne vanno in assenza di lavoro. Prima è nata Porto Marghera, poi Marghera - l'esempio di Salmistrari - Dove c'è lavoro, con sforzo di visione da parte del Comune, si crea anche residenza».

LA PROVOCAZIONE

L'ultima stoccata, il presidente dei costruttori, la riserva ai turisti: «A Venezia arrivano 30 milioni l'anno ma solo 2 milioni frequentano Palazzo Ducale perché guardano la città dal Canal Grande. E allora perché non trasformare alcuni battelli come i bateaux mouches di Parigi, sulla Senna. Biglietto a 100 euro per ammirare Venezia».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA