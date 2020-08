I COMMENTI

VENEZIA La nuova Autorità, che tra gli altri poteri annovererà anche quelli dell'ex Magistrato alle Acque, piace a metà ai costruttori. Se da un lato c'è cauto ottimismo per i contratti in essere, i dubbi riguardano principalmente l'annoso nodo della burocrazia e le coperture per concludere i lavori. Senza tralasciare l'impatto sulla situazione lavoratori.

Giovanni Salmistrari, presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) apprezza diversi aspetti della novità, ma con alcuni distinguo: «Il giudizio non può che essere positivo, da tempo sostenevo che il periodo emergenziale dovuto ai famosi scandali fosse concluso, che bisognava guardare avanti nell'interesse di Venezia e della sua laguna. Ora spero che con questo ulteriore passo si chiarisca se vi sono i finanziamenti per completare tutte le opere che, ripeto a rischio di sembrare noioso, non sono solo le dighe mobili».

L'esponente della categoria prosegue nella disamina delle competenze che saranno affidate all'agenzia governativa, puntando dritto sul problema burocrazia e auspicando che resti solo un brutto ricordo: «Mi auguro che la nuova agenzia alla quale non sarà affidata solo la manutenzione del Mose, ma che dovrà occuparsi di tutta la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, venga dotata oltre che dei finanziamenti necessari anche di poteri speciali al fine di non cadere dentro alla burocrazia che troppo spesso in questo Paese impedisce di agire in modo efficace, veloce e conseguentemente risparmiando sulle opere di cui si ha bisogno».

Da ultimo, Salmistrari individua il problema della copertura economica per comprendere dove trovare i fondi necessari alla prosecuzione dei lavori: «Hanno sempre dichiarato che i soldi ci sono, in particolare vi è una cifra importante di circa 500 milioni dovuta ai risparmi sugli interessi che erano stati stanziati e che sono sicuramente di competenza del Consorzio. Se non vengono dirottati altrove, insieme al saldo dell'importo originale, sono sufficienti a rispettare gli impegni per tutti i lavori in corso e quelli affidati in corso di progettazione».

Moderato ottimismo anche nelle parole di Devis Rizzo, di Kostruttiva: «Non ci sono né timori né entusiasmi. È evidente che il Governo ha deciso di iniziare una svolta sulla partita del Mose, questo è un dato di fatto. Ne prendiamo atto, ben venga, ma chiediamo che dal punto di vista dei lavori il cambio di passo si veda anche sulla burocrazia». La scelta di cambiare è ritenuta molto importante da Rizzo: «È una scelta di peso, di sostanza, non di poco conto. Per quanto riguarda i nostri lavori e contratti, non riteniamo che siano in discussione: siamo fermi ai contratti con il Consorzio Venezia Nuova, il quale finirà i lavori, attraverso chi verrà a occuparsene. Il nostro mestiere lo facevamo prima e lo faremo adesso, non cambia nulla, chi arriverà potrà contare sulla nostra professionalità». Per quanto riguarda il futuro, il presidente dell'associazione di imprese chiarisce: «Noi porteremo la nostra esperienza e la nostra conoscenza del territorio e dell'opera. Da un lato la stiamo facendo, dall'altro siamo anche imprese che sanno come muoversi nel contesto». Per questo motivo Rizzo spiega che è troppo presto per comprendere cosa succederà in futuro: «Il soggetto chiamato a decidere avrà tutte le capacità e risorse per stabilire come procedere, è però prematuro dire qualcosa sulla gestione dell'opera, quello che capiterà lo si vedrà domani, noi restiamo a disposizione».

Tomaso Borzomì

