CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COSTIPORDENONE Centoottantatremila e 500 euro in dieci mesi per il progetto steward urbani, lanciato in via sperimentale alla fine dello scorso anno dal Comune con il sostegno economico delle sue partecipate e, in seguito, di Ascom Confcommercio e di Sviluppo e territorio. Questa la spesa complessiva secondo i dati forniti dagli uffici in risposta all'interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri comunali del Partito democratico. Un cifra considerevole che ha fatto scattare le polemiche del Pd e delle opposizioni in...