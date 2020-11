Gli studenti delle Scuole in Rete bucano lo schermo e su Telebelluno. Si tratta di videotutorial che gli studenti del Volontariato informatico della Rete e dell'associazione Amici delle Scuole in Rete hanno prodotto nel periodo estivo. Oltre che sull'emittente locale, la prima serie di trenta tutorial sarà disponibile anche sul sito studentibelluno.it. Sette i ragazzi che hanno realizzato i tutorial, ma questo era solo uno degli ambiti del volontariato informatico che la Rete ha proposto per la scorsa estate. Gli altri consistevano nel recupero e rigenerazione di vecchi computer, di lezioni in Dad per ragazzi delle medie e da ultimo anche per anziani. Questa attività è in corso e sta coinvolgendo 15 anziani. Durante l'estate sono stati più i docenti ben 23 i ragazzi che gli anziani: solo 10, questi ultimi. Lo scorso anno le persone anziane che avevano partecipato alle lezioni erano state ben 200. Le lezioni per imparare ad usare strumenti tecnologici, si sarebbero cioè dovute svolgere da remoto, utilizzando proprio quei mezzi tablet, computer e smartphone - che invece i corsisti intendono imparare. Le lezioni televisive dedicate all'uso dello smartphone hanno la durata di 4 minuti e vanno in onda su Telebelluno dal lunedì al venerdì (alle ore 8,55 17,45 - 19,55 e 22,55); il sabato (8,55 11,50 14 17,45 e 21,20) e la domenica (7,45 13,50 17,05 20,40 e 22,25). GS

