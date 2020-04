I CORSI

BELLUNO Chiusi in casa, ancorati al presente ma con la mente a domani. Gli imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti lavorano per prepararsi alle sfide del post Covid 19. Così, con una task force tecnologica fatta di corsi motivazionali, di gestione del tempo e di riorganizzazione del lavoro l'associazione di categoria allena gli imprenditori a non demoralizzarsi. Webinar gratuiti e aperti a tutti sono messi a disposizione per utilizzare al meglio queste giornate sospese e non farsi trovare impreparati quando tutto finirà. «In queste settimane afferma la presidente Lorraine Berton abbiamo fornito un supporto pressoché continuo alle nostre associate, che si sono trovate alle prese con provvedimenti in rapida successione e spesso poco chiari. Ritengo che in questa fase di incertezza e difficoltà Confindustria Belluno Dolomiti sia stata un punto di riferimento importante, come conferma il numero di contatti registrati dall'inizio dell'emergenza. Ovviamente continueremo a garantire quest'assistenza alle imprese. Allo stesso tempo, però, è fondamentale iniziare a pensare al futuro, a quando la crisi sanitaria sarà superata e saremo alle prese con un'altra crisi, quella economica e sociale».

LA FORMAZIONE

Le prime azioni riguardano, non a caso, l'ambito delle competenze e della formazione. Reviviscar, società di formazione di Confindustria Belluno Dolomiti, in questi giorni ha avviato una vera e propria task-force per consolidare la sua presenza in rete e sui social con contenuti formativi specifici e testimonianze dirette di docenti e professionisti. «Un modo concreto per abbattere le distanze prosegue Berton - dare un senso al tempo, continuare a formarsi, anche perché le sfide che ci attendono saranno impegnative e dovremo essere pronti, come prima, più di prima». Due le azioni predisposte dallo staff di Reviviscar, entrambe aperte a tutti gli interessati e a titolo gratuito. La prima ha riguardato la realizzazione di alcune pillole video, già disponibili sul sito www.reviviscar.it e sui social collegati, nelle quali i docenti danno indicazioni utili su come superare questo momento difficile e iniziare a pensare a come organizzare le proprie attività per il prossimo futuro. Con la seconda azione si propongono corsi gratuiti di formazione, della durata massima di un'ora e mezza, sui temi centrali per le imprese.

Vista però la straordinarietà del periodo ci sarà spazio anche per questioni particolari, come la gestione del tempo in famiglia, l'approccio da tenere con i figli, le relazioni umane in tempi di quarantena. In particolare, un webinar specifico dal titolo più che eloquente Covid-19. So-stare in famiglia, sarà tenuto da Anna Dal Pan, psicologa dello sviluppo e dell'educazione. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle modalità migliori per parlare con i più piccoli di quello che sta accadendo. Operativamente sarà utilizzata una piattaforma dedicata, facilmente accessibile da chiunque. Quella che stiamo mettendo in piedi è una sperimentazione che potrebbe diventare una realtà ancora più consolidata in futuro. L'emergenza ci impone di cambiare velocemente prospettiva e di adeguarci conclude la numero uno degli industriali -. Sappiamo tutti che nulla sarà come prima. Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale in campo economico e sociale, addirittura umano. Bisogna fin da ora sviluppare capacità di adattamento, tenerci pronti alle sfide che verranno, essere resilienti e mantenere lucidità. Per questo, come società di formazione che accompagna le imprese, non possiamo che lavorare su fattori determinanti come la fiducia, la previsione e la conoscenza. È un modo per essere vicini concretamente a imprenditori, manager, lavoratori e inoccupati».

Alessia Trentin

