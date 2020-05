I CONTROLLORI

VENEZIA Venezia li accetterà turandosi il naso, non certo per usarli come vedette verso chi non rispetta le regole dettate dall'emergenza coronavirus. È netta la posizione del Comune verso gli assistenti civici, i 60mila volontari indicati dal Governo per dare sostegno alla Fase 2 nei Comuni. Anche perché di controllori, con diversi compiti, Venezia ne ha da tempo: dagli steward di piazza San Marco allargati poi alle zone più calde della città sul fronte del turismo, assunti dal Comune, ai non distratti, ronde di cittadini che autonomamente si muovono a caccia di borseggiatori, in una zona grigia che ormai dura da anni. «Ci siamo arrangiati da soli - dicono a Ca' Farsetti - ma se il Governo ci manda questi assistenti, troveremo qualcosa da fargli fare».

La Protezione civile nazionale intende pubblicare un bando per 60mila addetti da reclutarsi gtra chi non ha un'occupazione, usufruisce del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali. Il loro compito sarebbe sorvegliare in maniera morbida che non si verifichino assembramenti.

Il problema è che ai Comuni spetterebbe il compito di formare e organizzare questo piccolo esercito di volontari.

«È l'ennesima iniziativa che cade dall'alto - spiegano in Comune - senza coinvolgere i sindaci. Noi ci siamo arrangiati e sono in campo le associazioni di volontariato della città, che con 600 persone hanno consentito di distribuire in pochi giorni mezzo milione di mascherine a tutta la popolazione. Poi, sempre con i volontari abbiamo organizzato la riapertura dei parchi cittadini. Avessimo atteso i tempi del Governo, sarebbe ancora tutto da fare».

Meno diplomatico l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini: «Il Governo si sveglia dopo tre mesi per mettere in piedi una cosa di cui non si capisce nulla e quando esiste il volontariato della Protezione civile che ha funzionato benissimo. L'idea che lo Stato faccia un bando su scala nazionale è di un'inefficacia che non ha alcun senso operativo né logico. Impensabile che i volontari possano improvvisarsi tali, anche perché la formazione richiede anni. E poi, per le tempistiche di un bando nazionale forse per Natale avremo qualche risposta in merito. In questi tre mesi - conclude - i Comuni si sono arrangiati trovando nelle associazioni di volontariato, sportive, culturali eccetera un aiuto straordinario. Una misura tardiva che si sovrappone ad attività già svolte. Chi vuole collaborare con noi ovviamente è benvenuto e se a novembre ci manderanno 10 persone, le ringrazieremo e troveremo certamente qualcosa da fare».

