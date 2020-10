I CONTROLLI

VENEZIA Il premier Giuseppe Conte l'aveva annunciato domenica sera, presentando l'ultimo - almeno fino ad adesso - Dpcm con il quale provare a contenere l'espansione del coronavirus. Le palestre e le piscine, erano state le parole in tv del presidente del Consiglio dei ministri, potevano rimanere aperte per una settimana durante la quale dei controlli da parte delle forze dell'ordine avrebbero verificato il rispetto delle norme anti-contagio.

Detto, fatto.

Così nei giorni scorsi, già da lunedì, una decina tra le palestre e le piscine del Veneziano sono finite al centro dei controlli anti-Covid messi in campo dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e Sanita (il Nas) di Treviso, competente per l'area della città metropolitana.

E i controlli non hanno portato a sorprese significative. Finora i militari del Nas trevigiano, infatti, si sono dovuti limitare a qualche richiamo verbale, a sottolineature per meglio preservare i clienti e gli istruttori dal rischio diffusione del virus.

Sono stati fatti blitz durante gli allenamenti, negli spogliatoi e nei percorsi tra gli spogliatoi e i luoghi dell'allenamento per mettere sotto la lente d'ingrandimento il rispetto dell'obbliogo di indossare la mascherina e la sanificazione continua.

Di multe, però (e fino a ieri) non ne sono state inflitte Insomma, le piscine e le palestre del Veneziano hanno risposto presente alla chiamata alla sicurezza del Governo, sperando - così - di poter continuare nella propria attività. I controlli e le verifiche a sorpresa continueranno anche nei prossimi giorni.

SU STRADA

Sempre ieri il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha pubblicato il risultato dei controlli effettuati su persone e locali dal 3 maggio al 20 ottobre.

Nel Veneziano sono relativamente poche le multe e le segnalazioni, rispetto al numero complessivo dei controlli effettuati.

Su 97.531 persone controllate a Venezia e nell'intera provincia, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-contagio introdotte a marzo, solo in 457. Nessuna denuncia per epidemia colposa (ma il report si ferma al 3 giugno) mentre sono state 122 le persone denunciate per altri reati.

I LOCALI

La situazione è ancora migliore se si calcola la percentuale tra i controllati e i denunciati nel raggio d'azione che riguarda i bar e le attività produttive.

Il report del Dipartimento di sicurezza del Viminale mostra infatti che nel Veneziano sono stati passati al setaccio 58.054 esercizi commerciali nell'arco di tempo che va dal 3 maggio all'altro giorno, il 20 ottobre.

Nello stesso periodo di quegli oltre 58mila esercizi commerciali controllati, si sono visti notificare una sanzione solamente 11 titolari di attività.

Per nessuno invece è stata fatta una denuncia così come non è stato necessario chiudere nessun locale per la mancata osservazione delle norme di limitazione del contagio da coronavirus. Nessuna chiusura quindi, né in via provvisoria, né tantomeno per sempre.

Un tema, quello dei controlli a persone e locali, che diventa sempre più di strema attualità ora che la stretta del Governo si fa maggiore. Soprattutto se, come annunciato ieri dal presidente Luca Zaia, ci saranno all'orizzonte nuove misure di contenimento.

N. Mun.

