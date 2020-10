I CONTROLLI

VENEZIA I primi sono stati fatti ieri. La modalità è semplice: gli agenti suonano al campanello della casa dove vive la persona in isolamento perché positiva al coronavirus o perché entrata in contatto con un positivo e verificano che ci sia il rispetto della quarantena. Tutto qui.

Un «grazie e arrivederci» e il controllo è fatto.

«Ieri abbiamo iniziato con i primi controlli e non ci sono stati problemi di nessun tipo», ha spiegato il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini. Come procedono gli agenti? Al Comando della polizia locale viene fornita la che viene data al Comune con l'elenco delle persone in quarantena.

«Con quella lista - ha continuato il comandante Agostini - noi procediamo random per verificare che ci sia un vero rispetto del periodo di quarantena. Suoniamo a casa, verifichiamo la presenza nell'abitazione e così abbiamo controllato. Per il momento non c'è stata nessuna protesta», ha concluso il comandante della polizia locale.

La stretta che l'amministrazione di Ca' Farsetti ha imposto nel fine settimana è per limitare il diffondersi del virus e andrà di pari passo con gli altri controlli sulla movida e sul rispetto delle norme anti-contagio che già sono al centro del lavoro delle forze di polizia da venerdì sera.

A DOMICILIO

L'idea dei controlli casa per casa a tutte le persone che si trovano in quarantena era partita con la volontà di verificare il rispetto della norma all'interno della comunità bengalese, diventata uno dei principali focolai interni al cluster provinciale del Veneziano.

Il tutto era legato agli oltre 120 contagi nelle ditte in appalto a Fincantieri, soprattutto tra i lavoratori bengalesi che poi, al di fuori del luogo di lavoro, hanno diffuso il virus nei loro ambienti di comunità, dando il via ad un'impennata di contagi.

Per verificare che ogni cosa procedesse nel rispetto delle norme anti-contagio, sono stati quindi predisposti dal Comune i controlli a domicilio per stanare chi non rispetta la quarantena sanitaria.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA