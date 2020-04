I CONTROLLI

UDINE Troppo forte il richiamo di una grigliata domenicale per due famiglie di San Leonardo, piccolo paese nelle valli del Natisone. Ma l'assembramento all'aperto con braci ardenti, risate e vociare, non è sfuggito ai vicini di casa, che hanno preso il telefono e hanno lanciato la segnalazione alle forze dell'ordine.

GRIGLIATA

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Cividale ad intervenire. All'interno della proprietà ci sarebbe stata una decina di persone e per quattro di loro, due uomini e due donne, gli organizzatori del ritrovo in uno spazio comune all'interno di un condominio, incuranti delle prescrizioni contenute all'interno del decreto Io resto a casa per il contenimento dei contagi da Covid-19, è scattata la sanzione.

I NUMERI IN FVG

Resta nel frattempo ancora alto il numero di multe comminate dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia per violazione alle restrizioni sulla mobilità. Su 2.194 persone controllate nella giornata di domenica, 160 sono state partecipanti alla Pasqua ortodossa celebrata all'interno della chiesa rumeno-ortodossa di via dell'Istria a Trieste.

IN CHIESA

Sul posto era intervenuto il personale della questura, constatando come il luogo di culto fosse chiuso e provenissero dal suo interno inni religiosi cantati da più voci. Dopo diverse insistenze il prete della ha aperto il portone principale e spiegato che all'interno vi erano diversi fedeli che stavano celebrando la ricorrenza

DENUNCE

Ventotto i cittadini rumeni, tutti con mascherine e guanti ed alcuni con le candele accese in mano, che scandivano orazioni e canti. Per loro, una volta terminata la funzione, sono scattate le sanzioni per la violazione dell'articolo di inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai due ministri di culto officianti è stato invece contestato il mancato rispetto del decreto che dispone la sospensione degli eventi di carattere religioso.

NEGOZI

Sempre domenica una persona è stata denunciata e altre quattro sono state deferite per altri reati. Sono stati inoltre controllati 362 tra attività o esercizi commerciali. Per uno di questi è stata disposta la chiusura.

L'APPELLO

«Bisogna tenere duro e continuare a mantenere il punto. Siamo entrati in una fase che secondo me è molto più delicata di quella iniziale, in cui è necessario serrare le fila» ha dichiarato ieri il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti. «Il clima che si respira in questo momento, dopo l'allentamento delle misure che consentono in particolare di effettuare attività motoria e passeggiate nei pressi della propria abitazione, è «preoccupante», ha spiegato Valenti, «perché non vorrei che passasse il messaggio di un liberi tutti e di assenza di limitazioni che poi potrebbe portarci a rischiare di pagare un prezzo molto più alto».

«TENERE DURO»

È comprensibile, aggiunge il Commissario di governo, la gente è stanca, c'è bel tempo, fa caldo e il fatto di intravedere che le cose stiano migliorando ha portato a consentire qualche libertà in più, ma questo - insiste - è diventato un problema». La salute e la sicurezza, prosegue il prefetto di Trieste Valenti, «non sono esclusivamente relegate all'uso della mascherina e al distanziamento sociale. Non siamo ancora arrivati a questo punto. Stiamo nella fase in cui il contagio è regredito grazie alle misure stringenti di contenimento adottate nei giorni scorsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA