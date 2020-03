I CONTROLLI

UDINE Sono continuati anche nella giornata di ieri i controlli delle forze dell'ordine per coloro i quali si ostinano a non rispettare il decreto governativo del restate a casa.

A Lignano Sabbiadoro in particolare erano stati rafforzati i pattugliamenti di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza alla luce della giornata di sole che poteva invitare molti a raggiungere la località, nonostante l'appello social lanciato alla vigilia dal sindaco Luca Fanotto. Le prime denunce sono scattate in mattinata nei confronti di una coppia di camperisti che, fermati dalla Polizia locale, hanno ammesso di aver raggiunto la città per fare un giro. Per tutta la giornata i posti di blocco hanno monitorato gli accessi al centro balneare così come anche le altre principali arterie della regione: 76 la auto fermate, tutte con autocertificazione e con valida motivazione.

PATENTE FALSA

Ad Azzano Decimo, un cittadino pachistano residente a Rivignano Teor è stato fermato per eccesso di velocità dalla Polizia Locale e poi a seguito di una serie di accertamenti ulteriori è stato denunciato per uso di atto falso: viaggiava infatti con una patente di guida greca mai conseguita e quindi ritirata. Per lui multa di 5 mila euro. Il caso è emerso durante i controlli sul territorio, intensificati in questi ultimi giorni per verificare il rispetto del Dpcm per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. «In questi 4 giorni - riferisce il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e vigilanza di Azzano Decimo, Lorella Stefanutto sono state controllate a campione oltre 300 autovetture. Tra queste, quella di un automobilista che è stato denunciato e verrà deferito all'autorità giudiziaria in quanto non è stato in grado di giustificare il motivo della sua uscita. Contestualmente, sono stati controllati giornalmente tutti gli esercizi commerciali aperti sul territorio azzanese». Stefanutto tiene poi a ricordare che i motivi per muoversi sono «salute, lavoro e necessità».

SUI TRENI

Anche la Polizia ferroviaria del Fvg ha effettuato le verifiche lungo i binari e presso le stazioni, controllando negli ultimi giorni 134 passeggeri a bordo dei treni in transito, con un solo sanzionato perché in viaggio senza giustificato motivo.

UDINE E IMMIGRATI

In città, infine, nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia locale ieri pomeriggio e concentrati in particolare nelle aree verdi e nei parchi cittadini - spiega l'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani - «ci sono state cinque denunce. Quattro di queste sono avvenute in un'area verde nelle vicinanze di via Cividale, a carico di pakistani intenti a bere alcolici su una panchina. Uno di questi - aggiunge l'assessore - ha aggredito gli agenti, mordendone uno. Alla Polizia locale di Udine - conclude Ciani - il mio più forte grazie, di cuore. Questi ragazzi e queste ragazze lavorano ogni giorno (e in questo momento ancora di più) per la nostra sicurezza, mettendo a rischio la propria incolumità».

E a proposito di migranti, va registrata la presa di posizione dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha chiesto al Governo di varare «misure più drastiche che vadano dalla revoca di ogni tipologia di permesso di soggiorno fino all'invio immediato al Cpr dei trasgressori nonché sanzioni per coloro che li accolgono. Continuiamo a ricevere segnalazioni - spiega Roberti - da parte di cittadini su comportamenti fuori da ogni restrizione compiuti da gruppi di richiedenti asilo sia nelle città che nei piccoli comuni. Se trasgredire a norme e leggi è sempre sbagliato, lo è ancor di più quando parliamo di un periodo di emergenza nel quale il rispetto delle regole significa tutelare la salute pubblica».

