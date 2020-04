I CONTROLLI

UDINE C'è chi è andata a fare la spesa per ben 11 volte nella stessa giornata, chi invece al supermercato si è recato in auto con un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro e con la patente scaduta. Chi ancora sostiene di essere stata picchiata dal fidanzato e per questo se n'è andata di casa. I controlli sul fronte coronavirus in Friuli continuano a registrare sanzioni e denunce.

Le forze dell'ordine nella sola giornata di lunedì hanno sanzionato 244 persone tra le 4.414 che sono state controllate in Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto la Prefettura di Trieste nel quotidiano bollettino precisando che nessuno è stato denunciato, ad esclusione di sei persone ma per reati diversi da quelli legati alla violazione dei vincoli fissati dal Dpcm. Sono stati anche controllati 1.664 tra attività ed esercizi commerciali ed il titolare di uno di questi è stato sanzionato. Non è stata invece disposta alcuna chiusura provvisoria di attività o esercizi.

PAGNACCO

Lunedì sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e della stazione di Remanzacco, sono intervenuti in una casa di Pagnacco dove abitano un uomo di 28 anni e una ragazza di 21, fidanzati conviventi. La donna, poco prima, ha riferito di essere stata picchiata dal fidanzato che, ubriaco, l'avrebbe schiaffeggiata e spintonata. Alla presenza dei militari, la giovane ha raccolto i propri effetti personali e se n'è andata. L'uomo, senza alcun motivo, ha minacciato di morte i Carabinieri ed è stato denunciato in stato di libertà per minaccia.

CODROIPO

A Codroipo invece i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti all'interno dell'Istituto Scolastico Comprensivo Candotti, che in questo periodo risulta inevitabilmente chiuso. Qui hanno bloccato e denunciato a piede libero due ragazzi minorenni, entrambi di 15 anni, residenti in provincia di Udine che, poco prima, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati nella struttura scolastica, danneggiando mobilio e alcune apparecchiature elettroniche. Un terzo ragazzo, all'arrivo dei Carabinieri, è scappato. I ragazzini sono stati anche sanzionati amministrativamente per la violazione della normativa di contenimento del coronavirus e affidati ai loro genitori.

FIUMICELLO

I militari del Norm di Palmanova hanno fermato a Fiumicello un'auto condotta da un 68enne del luogo che ha fornito regolarmente l'autocertificazione con la quale attestava che si stava recando a fare la spesa. Ma poi durante il controllo i militari hanno accertato che il pensionato si era messo alla guida della propria Nissan in evidente stato di ebbrezza alcolica rilevando un tasso superiore ad 1,50 grammi per litro. La vettura quindi è stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziale al soccorso stradale. Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che la patente di guida era scaduta da tempo e che la vettura non era stata sottoposta a revisione periodica. Sia la patente che la carta di circolazione sono state quindi ritirate e il pensionato è stato deferito alla Procura di Udine per guida in stato di ebrezza alcolica. A Grado invece un'anziana è stata pizzicata dai Vigili urbani a fare la spesa ben undici volte in un giorno e per questa ragione è stata sanzionata con una contravvenzione di 280 euro. È accaduto sabato scorso quando i vigili, dopo averla incontrata un paio di volte l'avevano dunque ammonita bonariamente a restare a casa. Quando però l'hanno incrociata per l'undicesima volta hanno deciso di sanzionarla.

